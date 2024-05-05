وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار قيمة أوامر دفع المستفيدين بمبادرة سيارات المصريين بالخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم السماح لمدة شهرين للمصريين المسجلين على منصة مبادرة سيارات المصريين بالخارج.



وأضافت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نقدم فرصة متساوية لمن تأخر في التسجيل بمبادرة سيارات المصريين بالخارج بسبب نظم بعض الدول".

وأشارت: "عدد المصريين المسجلين على منصة مبادرة سيارات المصريين بالخارج لاستجلاب السيارات وصل إلى 589 ألفا و724 مصريا".

واسترسلت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج،: "من سددوا الرسوم حتى الآن 261 ألف مصريا بالخارج"، مشيرة: " 1,9 مليار دولار قيمة أوامر دفع المستفيدين من مبادرة سيارات المصريين بالخارج".