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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس نادي «بيلا» يُكافئ لاعبيه بعد الصعود لدوري القسم الثاني

جمال الصيرفي
جمال الصيرفي

عبر جمال الصيرفي، رئيس مجلس إدارة نادي بيلا الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، عن سعادته الغامرة بصعود الفريق الأول لكرة القدم رسمياً إلى دوري القسم الثاني الممتاز "ب".

وأشاد «الصيرفي»، خلال بيان له، بجهود جميع أفراد المنظومة، من مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين، الذين بذلوا قصارى جهدهم لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكداً أن مجلس الإدارة قد أعد العدة مبكراً للصعود، ودعم الفريق بلاعبين مميزين حققوا الفوز المستحق على مدار الموسم.

وقدم الصيرفي مكافأة مالية كبيرة للاعبين والجهاز الفني، بالإضافة إلى المكافآت التي سيحصلون عليها من محبي وعشاق النادي، فضلاً عن تكريم الجميع خلال حفل خاص بحضور أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجماهير النادي.

وشكر الصيرفي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وأعضاء مجلس إدارة نادي الرياضي والجمعية العمومية وجماهيره على دعمهم للفريق طوال مشواره.

وكان فريق بيلا، حقق فوزًا غاليًا على نظيره بلطيم، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب بيلا؛ ليصعد الفريق رسميًا لدوري القسم الثاني «الممتاز ب»

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