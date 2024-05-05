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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن الرقب: إسرائيل وافقت على إطلاق سراح مروان البرغوثي بهذا الشرط

غزة
غزة

كشف المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، آخر تفاصيل المفاوضات والهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قائلاً: “3 جهات معنية بتلك المفاوضات بالإضافة للوسطاء، وهم مصر، وقطر- بداية من المقاومة الفلسطينية ممثلة في حماس-، والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع أيمن الرقب، خلال  مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON"، أن "المقاومة لديها رغبة في إنجاح تلك المفاوضات والوصول لهدنة تفضي لوقف إطلاق  النار والحرب وإعادة الترتيبات الأمنية، لافتاً إلى أن حماس  مؤخراً أبدت مرونة عالية في عدد من الملفات بداية من ملف الأسرى، ووقف تدريجي للحرب وليس كتلة واحدة، وملف إطلاق الأسرى، بالإضافة إلى عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم".

وكشف أن الجانب الخاص بالاحتلال الإسرائيلي ما يعنيهم هو الحصول على أسراهم، خاصة أن تلك هي ورقة ضغط حماس، وإذا حصلت تل أبيب على أسراها؛ فلن يكون لدى حماس أي ورق تراهن عليه، لذا فهي تريد ورقة ضمانات.

وأكد أن "المشكلة الرئيسية حاليا تكمن في رئيس الوزراء الإسرائيلي شخصيا، وأقطاب حكومته من المتطرفين الذين يعملون على عرقلة المسار، فكلما حدث تقدم؛ عادوا للوراء، ونتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب؛ لأنها تمثل نهايته السياسية، لذا يرغب في إبطاء وقف الحرب وإطالة أمدها لأشهر".

ولفت إلى أن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب، وكان يتمنى أن يأتي الرفض من المقاومة، ولكن المقاومة أضاعت عليه الفرصة.

وأوضح أن المقترح المصري متدرج، وصولا لإنهاء الحرب، قائلا: “المقترح المصري متدرج، ويصل في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وكشف أنه وفق المعلومات الواردة، فإن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح مروان البرغوثي، ولكن بشرط أن يعيش في الضفة الغربية، وليس في غزة.   

إسرائيل إطلاق سراح مروان البرغوثي إطلاق النار البرغوثي الإعلامية لميس الحديدي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي الجانبين الفلسطيني الترتيبات الأمنية

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