نائبة الرئيس الأمريكي تعلن عن أخبار سارة لشعبها

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، اليوم الإثنين، عن تلقيح 193 مليون أمريكي بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وكتبت هاريس في تغريدة على تويتر: "تم الآن تطعيم أكثر من 193 مليون أمريكي بشكل كامل، والأطفال بعمر 5 سنوات فما فوق مؤهلون لتلقي اللقاح، وأضاف الاقتصاد أكثر من نصف مليون وظيفة في أكتوبر".

وتابعت: "نحن نسارع بخطى ثابتة لـ الخروج من هذا الوباء".

ومنعت محكمة استئناف أمريكية مؤقتًا خطط الرئيس جو بايدن بشأن تفويض لقاحات كورونا للشركات.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، سيطلب القانون من العاملين في الشركات الخاصة التي تضم أكثر من 100 موظف تلقي التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، أو اختبارهم أسبوعيا.

لكن المحكمة وجدت قضايا 'قانونية ودستورية خطيرة' مع القانون المقرر تقديمه في يناير.

وقالت إنها ستعلق التفويض ومنحت إدارة بايدن حتى يوم الاثنين للرد.

ورفعت خمس ولايات يقودها الجمهوريون - تكساس ولويزيانا وميسيسيبي وساوث كارولينا ويوتا - بالإضافة إلى شركات خاصة وجماعات دينية طعونًا قانونية ضد التفويض، واتهموا الرئيس بتجاوز سلطته.