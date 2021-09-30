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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأمريكي في ورطة.. هاريس تتقدم على بايدن في استطلاعات الرأي

كامالا هاريس
كامالا هاريس

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أزمة ثقة بين الشعب الأمريكي، حيث تتراجع شعبيته بسبب تعامله مع جائحة كورونا، وزيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الجنوبية،، فضلا عن الانسحاب الكارثي من أفغانستان، وأظهر استطلاع رأي جديد، أن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، تتقدم على الرئيس جو بايدن بست نقاط.

وبحسب الاستطلاع فإن 49% يوافقون على أداء هاريس، بينما يوافق 43% على أداء بايدن، مشيرا إلى أن هاريس كان أداؤها أفضل من بايدن مع المستقلين، مشيرا إلى أن هاريس حصلت في الوقت نفسه على نسبة رفض تبلغ أيضا 49%.

وقد انخفض تأييد الرئيس بايدن بست نقاط منذ أغسطس و13 نقطة منذ يونيو.

كما شن أعضاء جمهوريون في الكونجرس، هجوما قويا على دفاع الرئيس الأمريكي، عن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، انتقد الجمهوريون دفاع بايدن عن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وتعامله للأمور ونزاهته.

وواجه بايدن أكبر أزماته منذ توليه الرئاسة في ما يتعلق بالحرب في أفغانستان، التي أكد ضرورة إنهائها بعد قتال استمر 20 عاما كبد الولايات المتحدة خسائر في الأرواح واستنزف مواردها وحرف الانتباه عن أولويات استراتيجية أهم.

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واتهم الجمهوريون الرئيس بالكذب بشأن توصيات قادة الجيش بإبقاء 2500 جندي في أفغانستان والتهوين من شأن تحذيرات باحتمال انهيار الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة في كابل وتضخيم قدرة الولايات المتحدة على منع تحول أفغانستان مجددا إلى ملاذ لجماعات متشددة مثل القاعدة.

وقال مايك روجرز، كبير الجمهوريين في الكونجرس: "أخشى أن يكون الرئيس مضللا، وأن الانسحاب من أفغانستان يعتبر بمثابة "كارثة كبيرة".

وأضاف: "سيسجل التاريخ هذا الأمر على أنه أحد أكبر إخفاقات القيادة الأمريكية".

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