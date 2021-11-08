صفحات غير موثقة.. حسن يوسف ينفي ما تردد عن اعتزاله الفن

نشر الفنان حسن يوسف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة له مع الفنانة شمس البارودي، ونفي من خلاله ما تم تداوله من اعتزاله الفن كزوجته شمس البارودي".

وكان قد نشر حساب صورتهما وعلق : "اليوم أنا وزوجتي وبعد أنا استخرنا الله عز وجل، نلعن اعتزالنا الفن ونتمنى من الله أن يسامحنا ويغفر لنا".



وكشف الفنان عمر حسن يوسف عن تفاصيل جديدة حول فيلمه الوثائقي الذى يرغب فى تقديمه عن حياة والديه ومسيرتهما فى عالم الفن.

وقال عمر حسن يوسف فى لقاء ببرنامج “انسايدر”: “أستعد لتقديم عمل جديد عن حياة شمس البارودى وحسن يوسف، ويتناول هذا العمل بعض الصور النادرة عنهما، ويتناول بعض المعلومات عن سندريلا الشاشة سعاد حسني، والفنان رشدي أباظة”.

وأضاف عمر حسن يوسف : الناس الجاهلة اللي بتعترض على فكرة عودتها للفن، وارتدائها للحجاب.. كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، وأنا كنت بافكر في عمل فني عن حياة والدَي بقالي فترة، فكرة العمل الفني جاءتنى خلال جلسة مع العائلة وخاصة فى ملحة وجودهما وهم احياء سيكون اكثر ثراء.