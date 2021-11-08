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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ الأزهر يقدم الشكر لـ الراحلين محمود حمدي زقزوق و محمود عزب

شيخ الأزهر و الدكتور
شيخ الأزهر و الدكتور محمود عزب

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر منفتح على المؤسسات الدينية داخل مصر وخارجها لخدمة الإنسانية.

وأكد شيخ الازهر، أننا نحتفل اليوم بـ مرور 10 أعوام على إنشاء بيت العائلة ‏المصرية، وبيت العائلة ثمرة  تفاهم عميق بين الأزهر و الكنيسة، وكان من أجل تحصين الوطن من الفتن، التى قد تسببت فى مشكلات كثيرة، وفرور مواطنين من بلادهم.


وأضاف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال كلمته بـ احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء بيت العائلة ‏المصرية، أن فكرة هذا الكيان الفريد كان فى عام 2011، فى أثناء أداء واجب العزاء فى ضحايا حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية.


ولفت إلى أن الحديث كان وقتها بين قداسة البابا شنودة الثالث، ووفد الأزهر الشريف بقيادة الدكتور محمود حمدي زقزوق الذى تولى بعد ذلك أمانة العائلة حتى توفاه الله، ومن بعده الدكتور محمود عزب الذى تولى وظيفة المنسق العام للبيت الذى توفاه الله.
 

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