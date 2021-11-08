تجديد حبس المتهمين باغتصاب فتاة في كرداسة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس شابين متهمين بالاعتداء على فتاة في كرداسة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



كانت أمرت نيابة كرداسة بعرض فتاة قاصر اتهمت شابين باغتصابها داخل شقة سكنية في كرداسة، على الطب الشرعي لإثبات واقعة التعدي الجنسي من عدمه، والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.



وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين وأمرت بحبسهما ٤ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.

كشفت التحقيقات أن الفتاة الضحية تبلغ من العمر 17عامًا، والشابين أحدهما يعمل بائع فول والأخر يعمل في محل دواجن "فرارجي"، يبلغا من العمر 21عامًا، فقاما باستدراجها لإحدى الشقق لاغتصابها.



وأفادت التحقيقات بأنهما على سابق معرفة بالفتاة، حيث أن شقيقها صديق أحدهما، فانتهزا ذلك وخططوا لتلك الجريمة.



تلقي قسم شرطة كرداسة بلاغا من أسرة فتاة، تتهم شخصين باستدراجها واغتصابها على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، و بالفحص تبين صحة البلاغ.



و بالتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، قاما باستدراج المجني عليها إلى أحد الشقق السكنية، وتعدوا عليها جنسيا.



تمكنت القوات من القبض علي المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة لكنهما أكدا أن العلاقة الجنسية كانت بموافقة الفتاة ولم يكن اغتصاب وفوجئا باتهامها لهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.