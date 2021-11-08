محمد صلاح يغرد منفردا.. أعرف ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، تربعه على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رغم غيابه عن التهديف في آخر جولتين.

وحقق فريق وست هام يونايتد، مفاجأة من العيار الثقيل بهزيمة ضيفه ليفربول بنتيجة 3-2 باستاد لندن الأولمبي مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي.

ومع نهاية لقاء ليفربول، انتهت مساء أمس الأحد منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول، المركز الرابع بعد خسارة اليوم في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، بينما أرتقي وست هام للمركز الثالث برصيد 23 نقطة.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالاتي

محمد صلاح 10 أهداف

جيمي فاردي 7 أهداف

ميخائيل أنطونيو 6 أهداف

ساديو ماني 6 أهداف

رافينها 5 أهداف

كريستيانو رونالدو 4 أهداف

برونو فرنانديز 4 أهداف

ريس جيمس 4 أهداف

كونور جالاجير 4 أهداف

سميث روي 4 أهداف

بيير إيميريك أوباميانج 4 أهداف

روبرتو فيرمينو 4 أهداف

دييجو جوتا 4 أهداف

سون هيونج 4 أهداف