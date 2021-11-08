عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يغرد منفردا.. أعرف ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

واصل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، تربعه على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي رغم غيابه عن التهديف في آخر جولتين.

 

وحقق فريق وست هام يونايتد، مفاجأة من العيار الثقيل بهزيمة ضيفه ليفربول بنتيجة 3-2 باستاد لندن الأولمبي مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي.

 

ومع نهاية لقاء ليفربول، انتهت مساء أمس الأحد منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويحتل ليفربول، المركز الرابع بعد خسارة اليوم في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، بينما أرتقي وست هام للمركز الثالث برصيد 23 نقطة.

 

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالاتي

محمد صلاح 10 أهداف

جيمي فاردي  7 أهداف

ميخائيل أنطونيو  6 أهداف

ساديو ماني 6 أهداف

رافينها 5 أهداف

كريستيانو رونالدو 4 أهداف

برونو فرنانديز 4 أهداف

ريس جيمس 4 أهداف

كونور جالاجير 4 أهداف

سميث روي 4 أهداف

بيير إيميريك أوباميانج 4 أهداف

روبرتو فيرمينو 4 أهداف

دييجو جوتا 4 أهداف

سون هيونج 4 أهداف

محمد صلاح ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي وست هام

ترشيحاتنا

حكم صبغ الشعر الأبيض بدلا من استخدام الحناء؟ الإفتاء توضح الشروط

العالم يعاني.. سلاح جديد في يد الصين لهزيمة فيروس كورونا

اخبار الفن.. إعلامي تونسي يهاجم نيللي كريم.. التطورات الصحية لـ سهير البابلي

أيقونة الأزمنة المختلفة.. مرسيدس تحتفل بعيد ميلاد "النجمة الثلاثية" المئوي

السيسي ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا المؤتمر الدولى حول ليبيا المزمع عقده في باريس

فرنسا : لا نستبعد فرضية العمل الإرهابي في هجوم كان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من كافة مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

أنا رجل صعيدى| السبب الحقيقى لانفصال منة عرفة وزوجها

اغتصب 100 جثة.. قصة شخص اعتدى جنسيًا على الموتى لعقود

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أحيا نجوم الفن ذكرى وفاة هيثم أحمد زكى ..صور

اغتصب 100 جثة.. قصة شخص اعتدى جنسيًا على الموتى لعقود

كنا عايزين نقلد الأفلام الإباحية.. لماذا قتل طفلان الرضيعة ندى بعد فشلهما في اغتصابها؟

بدأت مشوارها السينمائى مع عماد حمدى وأنهته مع يوسف منصور .. محطات هامة لـ نيللى قبل تكريمها فى القاهرة السينمائى

فيديو

أحدهما 8 سنوات.. طفلان يقتلان رضيعة في سوهاج بعد فشلهما في اغتصابها

بسبب فنان.. لماذا رفض المغاربة قدوم محمد رمضان إلى المغرب؟!

زغلول معلول وكعب متحني.. تعليقات وضعت مدحت شلبي في أزمة.. ما القصة؟

أقوى تشكيل عصابي.. من هو أبو صالح خُط الصعيد الذي أسقطته الداخلية؟

المزيد

ساحة رأي

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

اﻟﻤﺰﻳﺪ