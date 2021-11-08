أسباب ارتفاع أسعار البترول عالميا.. متحدث الوزارة يكشف التفاصيل.. فيديو

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن تحديد أسعار الغاز والبترول على مستوى العالم يخضع لمتغيرات العرض والطلب.

وأضاف حمدي عبد العزيز في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" خلال جائحة كورونا كان هناك انكماش اقتصادي أدى إلى انخفاض معدلات الاستهلاك للطاقة وكان المعروض اكثر من الطلب وبالتالي انخفضت الأسعار ولكن عندما بدأت عجلة الاقتصاد العالمي اصبح هناك طالب على البترول وارتفعت أسعار البترول عالميا ".

وتابع حمدي عبد العزيز :"أصبح حجم الطلب أكثر بكثير من المعروض مما أدى إلى زيادة أسعار البترول الخام وبالتالي تم سحب من المخزن الاستراتيجي للبترول في العالم ".

وأكمل حمدي عبد العزيز: "نحن مقبلون على فصل الشتاء مما يزيد من استهلاك الطاقة وبالتالي نرى ارتفاعات في أسعار الغاز الطبيعي والمواد البترولية عالميا ".

ولفت حمدي عبد العزيز :" انتاج مصر من الغاز الطبيعي يغطي احتياجات السوق المحلي في كافة الأنشطة الاقتصادية وهناك فائض يتم تصديره للخارج من خلا لمجمعات الإسالة للاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز عالميا، ولدينا كميات من البترول الخام وبتم استيراد كميات من الخارج ".