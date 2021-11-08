البابا تواضروس: لقاءات الشيوخ والكهنة من أهم إنجازات بيت العائلة.. فيديو

لقاء الشيوخ والكهنة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن بيت العائلة المصرية فكرة عمرها 10 سنوات وولد في ظروف حرجة في مصر، مشيرا إلى أن إنجازات كثيرة تمت في بيت العائلة ومنها اللقاءات بين الشيوخ والكهنة.

وأضاف البابا تواضروس في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "البعد جفى وبيت العائلة المصرية يقربنا من بعضنا البعض".

وتابع البابا تواضروس: "المجتمع المصري بطبيعته أسرة واحدة وجميعنا نعيش حول نهر النيل الذي جعلنا عائلة واحدة".

وأردف البابا تواضروس: "تم إشاء المساجد والكنائس بجوار نهر النيل وبالتالي روح العائلة متواجدة داخلنا، وبيت العائلة ينفذ مشروعات ولقاءات دورية من خلال التحاور مع الشباب".

ولفت البابا تواضروس إلى أن لقاء شيخ الأزهر وبابا الكنيسة يعطي رسالة قوية على طبيعة الشعب المصري القائمة على التعاون والمحبة.