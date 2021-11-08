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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تعلن إرشادات التقديم للدراسات العليا 2022

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، تعليمات مهمة لطلاب الدراسات العليا المتقدمين للعام الجامعي 2021_2022، بشأن تقديم أصول الأوراق، ودفع المصروفات الدراسية لجميع الطلاب المتقدمين الجدد والحاصلين والباقين للإعادة .

 

وأشارت الكلية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلي الأوراق المطلوبة وهي كالآتي:
_اصل المؤهل 
_اصل شهادة الميلاد 
_صورة البطاقة 
_ عدد ٣صور شخصية

كما أكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس علي  سرعة توجه الطلاب  إلى الكلية لتلقي التطعيم الخاص بمكافحة فيروس كورونا قبل 15/11/2021، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة، علما بأن تلقي التطعيم سيكون شرطا لحضور المحاضرات اعتبارا من هذا التاريخ.

كما أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات بشأن قبول الأعذار من عدم أداء الامتحانات وفقا لقرار مجلس الجامعة الصادر في 28 يونيو 2021 لأتقبل الأعذار عن عدم دخول الامتحان الا اذا تم تقديمها في المواعيد التالية:
1_ بالنسبة للطلاب غير المعرضين للفصل يجب تقديم العذر الي الكلية خلال مدة خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ انتهاء دور الامتحان (يناير _ مايو  _ أكتوبر )ويتم  أثبات  ذلك عللي النموذج المعد بالكلية .
2_ بالنسبة للطلاب المعرضين للفصل يجب تقديم العذر الي الكلية قبل اعتماد مجلس الجامعة لنتيجة فرقتهم .
وأشار  الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الي أهمية كلية الحقوق في بناء الدولة ومؤسساتها مشيرا أن كلية الحقوق أفرزت علي مدار سنوات عديدة عددا من قامات كبيرة في الدولة تقلدت اكبر المناصب السياسية والقانونية.
وأكد أهمية التحلي بالسلوك القويم الذي يليق بطلبة تحمل اسم كلية الحقوق جامعة عين شمس.

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