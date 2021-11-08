هادي خشبة: اختيارات كيروش تخدم طريقة لعبه

ضم محمود علاء ليس أزمة

قال هادي خشبة لاعب النادي الأهلي السابق، إن اختيارات كارلوس كيروش الميدر الفني لمنتخب مصر الأول لمباراتي أنجولا والجابون تخدم طريقة لعبه.

وقال هادي خشبة لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم إف إم: "كيروش يضم اللاعبين الذي يستطيعون تنفيذ طريقة لعبه، يختار فقط من يخدم هذه الطريقة، فهو من هذه النوعية من المدربين.

وأردف هادي خشبة: “ضم محمود علاء أمر ليس غريبا بالنسبة لي، فهو لاعب منتخبات من الأساس، ومدافع جيد قادر على أن يكون بديلا للونش وحجازي”.

وتابع: "مش شايف ضم محمود علاء أزمة، فهو مدافع يمتلك امكانيات هائلة".