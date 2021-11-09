طارق قنديل: الخطيب هو الوحيد صاحب قرار رفع الجزاءات عن اللاعبين.. فيديو

قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، أن النادي يسير علي خطي سليمة بسبب توجيهات محمود الخطيب، مؤكدا أن منظومة النادي الأهلي في قطاع الكرة تعمل بجد من أجل مصلحة النادي .

وأضاف طارق قنديل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخر النهار " المذاع علي قناه " النهار " ، إن لاعبين نادي الأهلي نفخر بهم جميعا قائلا " الف مبروك لكل الأهلاوية لافتا إلي أن أداء الفريق والعمل المؤسسي للأهلي سبب النجاح والتألق ".

وأوضح طارق قنديل ، إن الوحيد الذى يقرر رفع الجزاءات عن اللاعبين هو الكابتن محمود الخطيب وهو يعرف طبيعة الأعبين أكثر من أي احد منا وهو أب لكل اللاعبين .