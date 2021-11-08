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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حماية المستهلك تكشف السبب الرئيسي وراء ظاهرة الأوفر برايس ..فيديو

السيارات
السيارات

قال المهندس أيمن حسام  رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن الجهاز يعمل علي حماية المستهلك بشكل استباقي واستخذنا عدد من القرارات الاستباقية أيضا حيال عدد من السيارات كانت تعاني من أعطال.

وأضاف حسام خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر  " المذاع علي قناة " سي بي سي " ، أنه سيتم تفعيل مزيد من الإجراءات لأنهاء ظاهرة الأوفر برايس علي أسعار السيارات ، مؤكدا أن ظاهرة الأوفر برايس علي أسعار السيارات تأتي من حركة تداول السيارة حتي الوصول إلي المستهلك.

مؤكدا أن الحلقات  الوسيطة هي  السبب الرئيسي في ظاهرة "الأوفر برايس "

وأوضح حسام  ، أن إيصال حجز السيارة اصبح الأن بمثابة اتفاق بين البائع والمشتري ، مؤكدا أن الإيصال لابد أن يحدد فيه يوم تسليم السيارة إلي المستهلك الذى قام بشرائها .

وتابع حسام ، أن الإيصال اصبح يحتوي علي مواصفات السيارة بالكامل ، مؤكدا أن قرارات حماية المستهلك الجديدة تنص علي أن المستهلك اذا لم يستلم سيارته في الميعاد المحدد له يمكنه استرداد مبلغ مقدم الحجز بالإضافة إلي الفوائد ويمكنه اخذ تعويض اذا أراد .

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