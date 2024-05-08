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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد عمارات أبناء الجيزة والحي السكني الثاني بأكتوبر

صدى البلد

قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بتفقد منطقة عمارات أبناء الجيزة بحدائق أكتوبر، فى إطار الحرص على المتابعة الدورية لجميع أجهزة المدن وفى زيارة مفاجئة. 


وأبدى نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن- خلال الجولة - ملاحظاته على مشاكل المنطقة، ومن بينها سوء حالة صرف العمارات وكثرة الإشغالات والمخلفات.

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وشدد "غنيم" على سرعة  تلافى تلك الملاحظات وحل المشاكل فورا، لتوفير حياة كريمة وأجواء لائقة بالمواطنين.


وعقب ذلك  قام المهندس أمين غنيم بتفقد الحى السكنى الثانى بمدينة ٦ أكتوبر، فى جولة لمدة ساعة تفقد خلالها مشاكل  التنمية و النظافة ومخالفات تغيير النشاط  للعقارات.


وأبدى استياءه من سوء حالة  النظافة وكثرة المخالفات والتعديات  على المسطحات الخضراء مشدد على سرعة  اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات وتغيير الأوضاع للأفضل بما يليق بالمستوى المطلوب الظهور به المدن الجديدة ويليق بسكانها.


رافقه في الجولة مساعديه المهندس كمال بهجات والمهندس أحمد عمران.

 

أبناء الجيزة ٦ اكتوبر أجهزة المدن التنمية وتطوير المدن الحى السكنى المهندس أمين غنيم

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