عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بدء تنفيذ أعمال مبادرة "شجَّرها" لزراعة الشجر المثمر بمنطقة سكن مصر بالعبور الجديدة

شجرها
شجرها

صرح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم بدء تنفيذ أعمال مبادرة " شجَّرها " لزراعة الشجر المثمر بمنطقة سكن مصر التي تضم 130 عمارة بإجمالي 3120 وحدة سكنية بالمدينة، وذلك بالتعاون بين جهاز المدينة ومسئولي المبادرة في إطار دعم المشاركة المجتمعية في هذا الشأن.

 

وأشار الدكتور أحمد إسماعيل إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدولة بإطلاق مبادرة 100 مليون شجرة مثمرة في مصر، وفي إطار التعاون الوثيق بين المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة، وما اتخذته وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، من إجراءات في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير «زراعة 100 مليون شجرة».

الإسكان: جار الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي

الإسكان تعلن بدء استقبال تحويلات استكمال مقدمات حجز "بيت الوطن".. اعرف المواعيد

وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أن أعمال مبادرة " شجَّرها  " ليست أول فعالية لزراعة الشجر المثمر بالمدينة بالتعاون مع إدارة الزراعة بجهاز العبور الجديدة حيث تم زراعة 500 شجرة مثمرة بسكن مصر مسلسل ( أ )،  بالإضافة إلى زراعة عدد 500 شجرة مثمرة في حي المجد، وكذلك تم  زراعة شجر مثمر في كل مدارس العبور الجديدة.

 

وأشاد الدكتور أحمد إسماعيل، أثناء الزيارة الميدانية، بفعالية زراعة الشجر المثمر " ليمون وبرتقال " في مسلسل ب بمنطقة سكن مصر، كما رحب بالمتطوعين وأعضاء مبادرة " شجرها "، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات على أن يتم تشجير مدينة العبور الجديدة بالكامل بأشجار مثمرة على مراحل، وكذا استمرار دعم جهاز العبور الجديدة للمشاركات المجتمعية ونشر الإيجابيات والثقافة الهادفة لتطوير وتنمية المجتمع.

جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة سكن مصر وزارة الإسكان والمرافق مبادرة شجرها اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بدءا من اليوم.. الكهرباء هتقطع من الساعة 3

تبدأ من 3 عصرا.. تعديل خطة تخفيف الأحمال خلال أيام الامتحانات

موضوعات متعلقة

حالات رفض التصالح على مخالفات البناء.. لجنة الإسكان تعلن التفاصيل

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق على ترشيح سحر السنباطي رئيساً للمجلس القومي للطفولة والأمومة

دعوة إلى مصر.. بيان من القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بشأن معبر رفح

مفاجأة سارة للجماهير بشأن حضور المباريات.. شاهد

رد أمين الإفتاء على شخص يريد الاقتراض لشراء شقة

سحر السنباطي رئيساً للمجلس القومي للطفولة والأمومة

الداخلية تداهم مصنعا لإنتاج المخدرات بالشرقية| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يرمي أرانب صغيرة من النافذة بالولايات المتحدة.. وهذا كان مصيرها

تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

احترس إن كنت منهم.. 9 أشخاص أكثر عرضة لارتجاع المريء من غيرهم

هجوم الأفيال في تايلاند| مصرع 150 شخصًا .. وسكان هذه المدن تعاني

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-