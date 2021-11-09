في ريمونتادا رائعة.. مزارع دينا يحول تأخره بهدفين إلى فوز على كهرباء غرب

فاز فريق مزارع دينا مواليد ٢٠٠٣ على فريق كهرباء غرب ٢/٣ في مباراة أسوأ ما فيها أرضية ملعب الكهرباء التي تسببت في إصابة بعض لاعبي الفريقين .

بدأت المباراة بسيطرة علي وسط الملعب لفريق الكهرباء بناء علي تعليمات المدير الفني للفريق كابتن محمد كمال الدين احمد واستطاع التقدم بهدفين للاعبيه المتألقين محمد طلعت ، عمرو علي . وتألق اللاعب ابو النجا الذي مثل خطورة علي دفاع مزارع دينا . واحرز اللاعب الوافد الجديد احمد عادل (اسكو) لاعب مزارع دينا هدف فريقه الاول ولكن الغاه حكم المباراة بداعي التسلل واستطاع اللاعب سيد هاني تسجيل الهدف الاول لمزارع دينا لينتهي الشوط الاول بتقدم الكهرباء بهدفين لهدف لمزارع دينا

في الشوط الثاني كثف أسامه شريف المدير الفني للمزارع دينا الضغط علي فريق الكهرباء واستطاع لاعبيه المتألقين سيد هاني وأحمد عادل (اسكو) وزياد عصام تشكيل خطورة حقيقية علي مرمي فريق الكهرباء واستطاع لاعبه المتألق سيد هاني تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء ثم تسجيل هدف الفوز الثالث في الدقيقة ٣٨ من الشوط الثاني ليفوز مزارع دينا بالمباراة والثلاث نقاط .

تشكيل فريق كهرباء غرب

بلال سعيد حارس المرمي، محمد عاشور ، عبد العزيز احمد ، احمد ابو النجا ، احمد اكرم ، مصطفي بحيري ، حسن خالد ، محمد عاطف ، احمد سعيد ، عمرو علي

تشكيل فريق مزارع دينا

احمد فتحي حارس المرمي ، سيف احمد ، محمود محمد ، كريم سلطان ، احمد حسن ، زياد عصام ، احمد حسين ، محمد حازم ، احمد عادل (اسكو) ، سيد هاني ، عمر طارق

إدارة المباراة بكفائة طاقم التحكيم المكون من كابتن أحمد لطفي حكم ساحه وعاونه كابتن فوزي شلبي وكابتن احمد مصطفي حاملي الراية

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