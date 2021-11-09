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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

نقل محول الكهرباء.. مطلب سكان عزبة نخلة في سمالوط

صدى البلد

استغاث سكان عزبة نخلة في حسن باشا ، مركز سمالوط التابع لمحافظة المنيا، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود محول كهربائي داخل الحيز العمراني يعرض أرواح الأبرياء للخطر .

وقال بيشوى راجى نخلة فى رسالته: “نعاني من وجود محول كهربائي وسط المنازل في عزبة نخلة مركز سمالوط ، مما يعرض أرواح المواطنين لخطر الصعق بالكهرباء وأخذا لمبدأ الأمان يجب نقله خارج الكتلة السكنية".

وأضاف: “هذا المحول الكهربائي الموجود أول مدخل العزبة على الطريق العمومى وهو الطريق الأساسي لنا لمدخل العزبة وليس به أى وسيلة أمان حيث إنه غير مرتفع عن الأرض وليس به باب حماية من الخارج وهو على هذا الوضع منذ أكثر من 7 سنوات ونحن معرضون للخطر يوميا كما ان الأسلاك تمر فوق المنازل مما ينذر بحدوث كارثة خاصة وقت سقوط الأمطار وتقدمنا بعدة شكاوى ولم ينظر إلينا أحد من المسئولين بشبكة كهرباء سمالوط".

وأشار المواطن الى أن : “جهد المحول غير قادر على تغذية البلدة بالكهرباء فكل ما نتمناه هو تغيير هذا المحول الى كشك كهرباء مع زيادة قدرة المحول مع العلم أن جميع البلاد المجاورة تم تغيير المحولات القديمة لها وعمل كشك كهرباء جديد” .

ونناشد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، النظر بعين الرحمة إلى المتضررين للحفاظ على الأطفال  ونقل المحول  حفاظا على أرواح المواطنين من أهل العزبة .

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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