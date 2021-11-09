أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تحذر من هجمة إلكترونية خطيرة.. وعطل مفاجئ يضرب تويتر في عدد من الدول

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



حذرت شركة مايكروسوفت الأمريكية من هجمة إلكترونية خطيرة على جميع مستخدمي ويندوز 10 ، تعمل على إستهداف كلمات مرور المستخدمين، ما يؤدى إلى تدمير الأجهزة واختراق بيانات المستخدمين الحساسة.



كشفت تسريبات عددا من الميزات التي سيصدر بها هاتف Xiaomi 12 والذى ستطلقه شركة شاومي الصينية رسميا خلال الأيام المقبلة، حيث سيأتى الهاتف بإمكانات جبارة تمكنه من التنافس على أفضل هواتف الأندرويد.

كشفت تسريبات لأول مرة أن شركة أوبو الصينية تعتزم إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Oppo Find X4 خلال الأسابيع المقبلة حيث من المقرر أن تحصل الهواتف على تقنيات ومواصفات محسنة للغاية.



أفاد عدد كبير من مستخدمي موقع تويتر وجود عطل مفاجئ ضرب الخدمة على الويب وأيضا تطبيق تويتر على الهواتف الذكية، ما جعلهم لا يستطيعون تسجيل الدخول لحساباتهم .

كشفت تقارير أن وزارة الخزانة الأمريكية قامت بشراء بيانات حساسة لعدد من التطبيقات لاستخدامها في التحقيقات حيث تشمل المعلومات بيانات للمواقع الخاصة الهواتف الذكية، وكذلك عدد كبير من البيانات الشخصية من أجل استخدامها أثناء التحقيق.



أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في جناحها في معرض Cairo ICT 2021 2021، عن أحدث حلولها الذكية في قطاع التعليم (Smart Hybrid Learning solution) مما يسهم في دعم الابتكار لدمج التعليم عن بعد online learning مع التعليم داخل الفصول، فضلا عن تمكين الجهات المختصة من إجراء تقييم شامل لجودة نظام التعليم.

قالت خدمة البث التليفزيونية الشهيرة Netflix نتفليكس إنها بصدد إطلاق عدد من ألعاب الفيديو على هواتف آيفون خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستتوفر هذه الألعاب على تطبيقها عبر متجر تطبيقات آبل App Store .