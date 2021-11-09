أمريكا تفتح مطاراتها أمام المطعمين من دول العالم رغم هذه المشكلة

أعادت الولايات المتحدة فتح حدودها أمام المسافرين المطعمين ، منهية حظر السفر الذي استمر لمدة 20 شهرًا، وذلك في نفس الوقت الذي تكافح فيه أوروبا موجة من حالات Covid-19 التي دفعت بالقارة مرة أخرى إلى بؤرة الوباء، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.



يمكن للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل من 33 دولة - بما في ذلك المملكة المتحدة وجزء كبير من أوروبا - دخول الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الحجر الصحي ، بشرط أن يكون لديهم دليل على التطعيم واختبار فيروسي سلبي.



انفصلت العائلات والأصدقاء منذ بدء انتشار الوباء في المطارات عبر المدن الأوروبية الكبرى صباح الإثنين ، متحمسين لرؤية أحبائهم لأول مرة منذ أن فرض الرئيس السابق دونالد ترامب قيودًا صارمة على السفر في بداية الوباء في محاولة للسيطرة عليه.



لكن خلف هذه المشاهد السعيدة توجد خلفية أكثر قتامة.



تقع أوروبا في قبضة موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا ، حيث حذرت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي من أن المنطقة مرة أخرى "في بؤرة" الوباء.



تكافح مساحات شاسعة من أوروبا للتغلب على الزيادات الحادة في متغير دلتا ، وسط تخفيف القيود وتعثر إطلاق اللقاح في بعض البلدان ، مع تحذير منظمة الصحة العالمية من أن نصف مليون أوروبي قد يموتون بسبب Covid-19 في شتاء محتمل.



سجلت ألمانيا يوم الاثنين أعلى معدل إصابة في سبعة أيام منذ بدء الوباء. في اليوم نفسه ، منعت النمسا المجاورة الأشخاص غير المطعمين من دخول المطاعم والفنادق وسط زيادة في الحالات. أعادت أيسلندا أيضًا تقديم الأقنعة وقواعد التباعد الاجتماعي بعد الارتفاع. وتحوم الحالات عند مستويات قياسية في روسيا وأوكرانيا واليونان.



وشهدت فرنسا أيضًا ارتفاعًا حادًا في عدد الحالات الشهر الماضي ، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس إيمانويل ماكرون خطابًا أمام الأمة اليوم الثلاثاء - وهو أول خطاب تلفزيوني كبير يلقيه منذ يوليو عندما أعلن عن تطعيمات إلزامية مثيرة للجدل لجميع العاملين في مجال الصحة.

ومع ذلك ، وصل تدفق مستمر من المسافرين بالكمامات إلى مطار شارل ديجول الصاخب في باريس صباح الاثنين ، متحمسين لرؤية أحبائهم في الولايات المتحدة أخيرًا.