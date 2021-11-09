عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. القطاع الخاص في دبي يسجل أقوى تحسن خلال عامين

الامارات
الامارات

سجل اقتصاد دبي غير المنتج للنفط توسعاً قوياً في شهر أكتوبر، وكان ذلك مدعوماً بانتعاش حاد في الطلبات الجديدة وزيادة النشاط السياحي في بداية معرض إكسبو 2020.

وووفق صحيفة الخليج الإمارتية بالتزامن مع تخفيف قيود السفر، بدأت سلاسل التوريد أيضاً في التحسن، في حين شهد الإنتاج نمواً بأسرع معدل في أكثر من عامين. في الوقت ذاته، أدى الارتفاع في الطلب إلى أقوى توقعات للنشاط المستقبلي منذ شهر مارس 2020.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات RPMI المعدل موسمياً الخاص بدبي والتابع لمجموعة Markit IHS من 51.5 نقطة في شهر سبتمبر إلى 54.5 نقطة في شهر أكتوبر، ليشير إلى أقوى تحسن في الأوضاع التجارية في عامين بالضبط.

بعد انخفاض طفيف في شهر سبتمبر، عادت الأعمال الجديدة إلى الارتفاع في بداية الربع الرابع. علاوة على ذلك، كان معدل النمو حاداً وكان الأسرع منذ شهر أكتوبر 2019.

وكان تعافي النشاط السياحي مع استئناف الرحلات الجوية، عاملاً رئيسياً وراء هذا الارتفاع، وفق ما ذكرته الشركات المشاركة في الدراسة، حيث ارتفعت أعداد الزوار مع افتتاح معرض إكسبو 2020.

وأفادت الشركات بزيادة في طلبات العملاء في الداخل والخارج على حد سواء، على الرغم من أن ارتفاع مبيعات التصدير كان الأقل قوة في ثلاثة أشهر.

وتوسع النشاط التجاري بشكل حاد خلال شهر أكتوبر استجابة للارتفاع الحاد في الطلب. وفي الواقع، كان الارتفاع في الإنتاج هو الأقوى منذ شهر يوليو 2019a.

مؤشر مديري المشتريات RPMI التابع لمجموعة Markit IHS لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 9-11-2021

خطف 6 قاصرات وهتك عرضهن..هذه العقوبات تواجه الطبيب مايكل و زوجته اليوم 

شرطة إسرائيل: اعتقالات ومصادرة أسلحة وإحباط 150جريمة قتل في المجتمع العربي

طقس السعودية اليوم .. تحذير من الأجواء في المدينة المنورة

طقس مائل للحرارة على القاهرة.. والعظمى تسجل 29 درجة

أخبار التكنولوجيا|مايكروسوفت تحذر من هجمة إلكترونية خطيرة.. وعطل مفاجئ يضرب تويتر في عدد من الدول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

إثيوبيا تنهار.. الصين توجه رسالة عاجلة إلى أبي أحمد

الاتحاد الأفريقي : فرص إنهاء القتال في إثيوبيا ضعيفة

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

نقل الفنان أحمد خليل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

بينهم طفلان شقيقان.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز في الطالبية لـ 4 حالات وفاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. الجحش الذكي تقنية جديدة للتسول.. جندي يفحط بالدبابة وسط الشارع.. وتحذير لمحبي المشروبات الساخنة

تحذير لمحبي المشروبات الساخنة.. عادة خطيرة نفعلها تسبب سرطان المريء

تفحيط بالدبابة من جندي عراقي في شوارع بغداد.. وعقوبات صارمة بانتظاره | فيديو

رغم مساوئه.. TikTok ينقذ فتاة مخطوفة بفضل إشارة يد شهيرة

فيديو

ينتظره الإعدام شنقا.. أب عاشر ابنته 3 مرات داخل جراج

فيديو جراف.. إيقاف نهائي.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل

سرقة ونصب.. القبض على هارب من 1162 حكما وغرامة بالملايين

فيديو جراف.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل الشمالي

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ