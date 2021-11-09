الإمارات.. القطاع الخاص في دبي يسجل أقوى تحسن خلال عامين

سجل اقتصاد دبي غير المنتج للنفط توسعاً قوياً في شهر أكتوبر، وكان ذلك مدعوماً بانتعاش حاد في الطلبات الجديدة وزيادة النشاط السياحي في بداية معرض إكسبو 2020.

وووفق صحيفة الخليج الإمارتية بالتزامن مع تخفيف قيود السفر، بدأت سلاسل التوريد أيضاً في التحسن، في حين شهد الإنتاج نمواً بأسرع معدل في أكثر من عامين. في الوقت ذاته، أدى الارتفاع في الطلب إلى أقوى توقعات للنشاط المستقبلي منذ شهر مارس 2020.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات RPMI المعدل موسمياً الخاص بدبي والتابع لمجموعة Markit IHS من 51.5 نقطة في شهر سبتمبر إلى 54.5 نقطة في شهر أكتوبر، ليشير إلى أقوى تحسن في الأوضاع التجارية في عامين بالضبط.

بعد انخفاض طفيف في شهر سبتمبر، عادت الأعمال الجديدة إلى الارتفاع في بداية الربع الرابع. علاوة على ذلك، كان معدل النمو حاداً وكان الأسرع منذ شهر أكتوبر 2019.

وكان تعافي النشاط السياحي مع استئناف الرحلات الجوية، عاملاً رئيسياً وراء هذا الارتفاع، وفق ما ذكرته الشركات المشاركة في الدراسة، حيث ارتفعت أعداد الزوار مع افتتاح معرض إكسبو 2020.

وأفادت الشركات بزيادة في طلبات العملاء في الداخل والخارج على حد سواء، على الرغم من أن ارتفاع مبيعات التصدير كان الأقل قوة في ثلاثة أشهر.

وتوسع النشاط التجاري بشكل حاد خلال شهر أكتوبر استجابة للارتفاع الحاد في الطلب. وفي الواقع، كان الارتفاع في الإنتاج هو الأقوى منذ شهر يوليو 2019a.

مؤشر مديري المشتريات RPMI التابع لمجموعة Markit IHS لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.