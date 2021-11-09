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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 آلاف مشجع في مباراة مصر والجابون بتصفيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢

صدى البلد

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة من الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة مصر والجابون المقرر إقامتها في الثالثة عصرا يوم الثلاثاء الموافق 16 نوفمبر الحالي في ستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لنهائيات كأس العالم.


ومن المقرر أن يتم حجز التذاكر عن طريق شركة تذكرتي، كما تم تحديد أسعار التذاكر على النحو التالي:
المقصورة الأمامية ٣٠٠ جنيه 
الدرجة الأولى  ١٠٠ جنيه 
الدرجة الموحدة ٥٠ جنيه 

 

زى النهاردة.. منتخب مصر يكتسح ناميبيا بسباعية فى تصفيات مونديال فرنسا وعلى ماهر يسجل هاتريك

اكتسح منتخب مصر الوطنى بقيادة الثنائى محمود الخطيب وفاروق جعفر يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر عام 1996 نظيره منتخب ناميبيا بسبعة أهداف مقابل هدف.

 

جاء ذلك فى مستهل مشوار منتخب مصر الوطنى في تصفيات مونديال فرنسا علي ستاد القاهره في الجولة الاولي للتصفيات.

 

منتخب مصر الوطنى الذي قاده ٱنذاك محمود الخطيب و فاروق جعفر سجل أربعة  أهداف في الشوط الاول عن طريق علي ماهر هدفان في الدقيقه الاولي ثم في الدقيقه الخامسة عشر  و أحمد حسن في الدقيقه 11.

 

قبل أن تهتز شباك أحمد شوبير حارس مرمى الفراعنة الكبار في الدقيقه 24 عن طريق اليڤاس شيڤوت.

 

واختتم إبراهيم حسن أهداف الشوط في الدقيقه 34 وفى الشوط الثاني احرز حسام حسن هدفين في الدقيقتين 27 و 38 و ذلك بعد هدف لماهر الذي أكمل الهاتريك في الدقيقه 24 .

 

مثل منتخب مصر كل من :

احمد شوبير فى حراسة المرمى
ابراهيم حسن ومحمود ابو الدهب ومدحت عبد الهادي وطارق مصطفى واحمد حسن ومحمد صبري ومجدي طلبة وحازم امام وحسام حسن وعلي ماهر

 

وجاء تشكيل منتخب ناميبيا كالاتي:

فيليمون كاناليلو وبيتروس حراسب ومحمد أوسيب وريكاردو مانيتي وفيليب جارسيب وفرانس حنانيا وإليفاس شيفوت وساندرو دي جوفيا ويوهانس هينجو وجيرفاتيوس أوريخوب وروبن فان ويك

الخطيب منتخب مصر أحمد حسن احمد شوبير الاتحاد المصري مدحت عبد الهادي برج العرب كأس العالم الاتحاد المصري لكرة القدم

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