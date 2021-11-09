لجين صلاح تخطف الانظار بمعابد الأقصر .. صور

‎قامت البلوجر لجين صلاح خبيرة التجميل والتي تعد من أهم مشاهير السوشيال ميديا، بنشر صورة لها تجمعها بابنتها “لارا ” بمدينة الأقصر السياحية وذلك على صفحتها الرسمية الفيس بوك .

والتقطت لجين صور تذكارية لها وسط مجموعة من المناطيد ومعبد الكرنك ووادى الملوك والملكات ومعبد الدير البحري حتسبشوت ، وخطفت " لجين" بتلك الصور أنظار الكثير من رواد ومتابعي السوشيال ميديا.

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وعلقت قائلة " أحاول صنع ذكريات مع حبيبتي ، وانهالت التعليقات المختلفة من متابعيها مؤكدين على وجه الشبه الكبير الذي يجمعها بابنتها"

‎‬‎كما علقت لجين أيضا على زيارتها لمعبد الدير البحري “ حتشبسوت ” قائلة: العجيب في البر الغربي يالاقصر والذي اشرف على بنائه المهندس سننموت انه مش مبني هو منحوت بطريقة دقيقة جداً.. ومن احسن واغرب الحاجات في المعبد هي انها صورت نفسها بالزي الملكي الخاص بالرجال واخذت كل القاب الرجال و صورت نفسها بهيئة رجل بالذقن المستعارة وصورت كل الاحداث المهمة اللي حصلت في عهدها ومنها ارسال بعثه تجاريه لبلاد بونت و تبادل البضائع ومن اهما شجر البخور".

وعن الصوت والضوء بمعابد الكرنك قالت لجين: “ لازم تحضروا عرض الصوت و الضوء في معبد الكرنك.. المكان و الانوار و الصوت اللي بيتحكي بيه الحدوته شئ ممتع بصراحة انك تكون واقف في مكان عظيم زي ده وتتخيل قد ايه الناس دي كانت عظيمة وانجزوا كمية الانجازات دي من غير سقالات ولا كهربا حتي ، فخورة بكل تفصيلة”.

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