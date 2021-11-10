8 ركعات تحرم جسد المسلم على النار .. كلها في وقت واحد

قد لا يعلم المسلم أن هناك 8 ركعات تحرم جسد المسلم على النار ، لو أداها وواظب عليها يوميا في حياته، لما لها من فضل وثواب عظيم من الله عزوج، ولهذا نستعرض معلومات عن 8 ركعات تحرم جسد المسلم على النار وفضلها الكبير.

8 ركعات تحرم جسد المسلم على النار

تحريم جسد المسلم على النار ، يعني أنه يحرم على المسلم دخول النار أو التعرض لحرها أو نارها، وهذا لا يحدث إلا بالمغفرة والتجاوز من الله على المسلم لطاعة أو عبادة أداها وواظب عليها بإخلاص.

ومن واظب على 8 ركعات تحرم جسد المسلم على النار ، يحرم جسده على النار، وهذه الركعات الثمانية في صلاة الظهر يوميا، فقبل أن يصلي المسلم الظهر ، عليه أن يصلي أربع ركعات مرة واحدة، أو كما فعل النبي مثنى مثنى، وبعد صلاة الظهر، يصلي المسلم كذلك أربع ركعات.



جزاء صلاة 8 ركعات قبل الظهر وبعده، يحرم جسده على النار، لقول النبي المصطفى في حديثه الشريف "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ، وأربع بعدها، حرم جسده على النار".

فضل سنة الظهر

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن فضل صلاة سنة الظهر، مستشهدا بحديث –صلى الله عليه وسلم-: « من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار».

وأضاف مستشار مفتي الجمهور ية، أن صلاة سنة الظهر القبلية والبعدية، تحرم جسد المسلم على النار، ولم يواظب النبي على أدائها، بل دعا الناس إليها.

كيفية صلاة سنة الظهر

وأوضح، مستشار مفتي الجمهورية، أن سنة الظهر القبلية قال عنها بعض أهل العلم، إنها ركعتان قبل الفريضة وركعتان بعدها، وهناك من قال أربع قبل الظهر وركعتان بعده وكلاهما صحيح، وورد أن النبي كان يصلي اثنتين قبل الظهر ومثلهما بعده.

وأضاف، أن من فاتته سُنة الظهر القبلية يجوز له أن يصليها بعد الظهر، ويجوز لك أيضًا أن تصليها بعد العصر.

وذكر أن السنن بوجه عام تجبر الخلل في الصلاة وتزرع الخشوع في القلب ومن أكثر من النوافل والسنن تجده خاشعًا ومتدبرًا في صلاة الفريضة”.

حكم صلاة النوافل بنية قضاء الفرائض



وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار المصرية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب ان يقضيها لأنها تعبتر دين فى رقبته الى أن يقضيها.

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل يمكن صلاة النوافل بنية القضاء لعدم علم عدد الفروض الفائتة ؟»، أنه يجب أن لا نصلى النوافل بنية القضاء فإما أن نصلى نافلة وإما أن نصلى قضاء، فالأحوط أن أى صلاة نصليها نصلى معها صلاة بنية القضاء فإن كان علينا فرائض فتجبر وتقضى ولو لم يكن علينا فرائض فتحسب سُنة.

وأشار إلى أن من كان عليه صلاة فريضة ولم يعلم ما هي الفجر أم الظهر ام العصر أم المغرب ام العشاء فعليه ان يصلى صلوات ليوم كامل اى 5 فرائض فإن كان عليه الظهر أو المغرب فيكون صلاها فهذا هو الأحوط.



صلاة النوافل جماعة



وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك صلوات لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها جماعة مثل صلاة الضحى وسنة الظهر القبلية والبعدية فكل هذه الصلوات تجوز فيها الجماعة، حيث قال فقهاء الشافعية إن كل ما لا تسن فيه الجماعة تجوز فيه الجماعة.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «ما حكم صلاة النافلة جماعة؟»، أن العلماء قالوا كل ما لا تسن فيه الجماعة تجوز فيه الجماعة أى كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها جماعة يجوز أن نصليها جماعة، كذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات فرداى فيجوز أن نجعلها جماعة.

وأشار إلى أنه للإنسان أن يصلي صلاة الضحى جماعة وكذلك صلاة الصبح وركعتين المغرب بعد الصلاة جماعة وهذا جائز ولا شيء فيه.