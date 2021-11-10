عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

8 ركعات تحرم جسد المسلم على النار .. كلها في وقت واحد

الصلاة
الصلاة

قد لا يعلم المسلم أن هناك 8 ركعات تحرم جسد المسلم على النار ، لو أداها وواظب عليها يوميا في حياته، لما لها من فضل وثواب عظيم من الله عزوج، ولهذا نستعرض معلومات عن 8 ركعات تحرم جسد المسلم على النار وفضلها الكبير.

 

هل تجزي النوافل عن الصلوات الفائتة ؟

هل يجوز إهداء ثواب صيام النوافل والسنن للمتوفى ؟

 

8 ركعات تحرم جسد المسلم على النار

 

تحريم جسد المسلم على النار ، يعني أنه يحرم على المسلم دخول النار أو التعرض لحرها أو نارها، وهذا لا يحدث إلا بالمغفرة والتجاوز من الله على المسلم لطاعة أو عبادة أداها وواظب عليها بإخلاص.

ومن واظب على 8 ركعات تحرم جسد المسلم على النار ، يحرم جسده على النار، وهذه الركعات الثمانية في صلاة الظهر يوميا، فقبل أن يصلي المسلم الظهر ، عليه أن يصلي أربع ركعات مرة واحدة، أو كما فعل النبي مثنى مثنى، وبعد صلاة الظهر، يصلي المسلم كذلك أربع ركعات.


جزاء صلاة 8 ركعات قبل الظهر وبعده، يحرم جسده على النار، لقول النبي المصطفى في حديثه الشريف "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر ، وأربع بعدها، حرم جسده على النار".

فضل سنة الظهر

 

كشف الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عن فضل صلاة سنة الظهر، مستشهدا بحديث –صلى الله عليه وسلم-: « من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار».

وأضاف مستشار مفتي الجمهور ية، أن صلاة سنة الظهر القبلية والبعدية، تحرم جسد المسلم على النار، ولم يواظب النبي على أدائها، بل دعا الناس إليها.

كيفية صلاة سنة الظهر

 

وأوضح، مستشار مفتي الجمهورية، أن سنة الظهر القبلية قال عنها بعض أهل العلم، إنها ركعتان قبل الفريضة وركعتان بعدها، وهناك من قال أربع قبل الظهر وركعتان بعده وكلاهما صحيح، وورد أن النبي كان يصلي اثنتين قبل الظهر ومثلهما بعده.

وأضاف، أن من فاتته سُنة الظهر القبلية يجوز له أن يصليها بعد الظهر، ويجوز لك أيضًا أن تصليها بعد العصر.

وذكر أن السنن بوجه عام تجبر الخلل في الصلاة وتزرع الخشوع في القلب ومن أكثر من النوافل والسنن تجده خاشعًا ومتدبرًا في صلاة الفريضة”.

حكم صلاة النوافل بنية قضاء الفرائض


وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار المصرية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب ان يقضيها لأنها تعبتر دين فى رقبته الى أن يقضيها.

وأضاف شلبي، فى إجابته على سؤال « هل يمكن صلاة النوافل بنية القضاء لعدم علم عدد الفروض الفائتة ؟»، أنه يجب أن لا نصلى النوافل بنية القضاء فإما أن نصلى نافلة وإما أن نصلى قضاء، فالأحوط أن أى صلاة نصليها نصلى معها صلاة بنية القضاء فإن كان علينا فرائض فتجبر وتقضى ولو لم يكن علينا فرائض فتحسب سُنة.

وأشار إلى أن من كان عليه صلاة فريضة ولم يعلم ما هي الفجر أم الظهر ام العصر أم المغرب ام العشاء فعليه ان يصلى صلوات ليوم كامل اى 5 فرائض فإن كان عليه الظهر أو المغرب فيكون صلاها فهذا هو الأحوط.


صلاة النوافل جماعة


وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك صلوات لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها جماعة مثل صلاة الضحى وسنة الظهر القبلية والبعدية فكل هذه الصلوات تجوز فيها الجماعة، حيث قال فقهاء الشافعية إن كل ما لا تسن فيه الجماعة تجوز فيه الجماعة.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «ما حكم صلاة النافلة جماعة؟»، أن العلماء قالوا كل ما لا تسن فيه الجماعة تجوز فيه الجماعة أى كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها جماعة يجوز أن نصليها جماعة، كذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات فرداى فيجوز أن نجعلها جماعة.

وأشار إلى أنه للإنسان أن يصلي صلاة الضحى جماعة وكذلك صلاة الصبح وركعتين المغرب بعد الصلاة جماعة وهذا جائز ولا شيء فيه.

8 ركعات تحرم جسد المسلم على النار ركعات تحرم جسد المسلم على النار فضل سنة الظهر كيفية صلاة سنة الظهر صلاة النوافل جماعة صلاة تحرم النار على المسلم

ترشيحاتنا

ماذا قال أحمد مجاهد عن شيكابالا في الغرف المغلقة؟ محمد شبانة يكشف

انستجرام يسمح قريبا للمستخدمين بالدفع لمنشئى المحتوى من خلال الاشتراكات

كلاب مفترسة تمزق طفلا حتى الموت

هل تلعن الملائكة الزوجة إذا غضب عليها زوجها بغير حق؟.. الإفتاء تجيب

سعر سيارة bmw x6 في مصر 2021.. صور

إصابة إريتري صدمته سيارة مسرعة أمام مول شهير بالشيخ زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية مأساوية لعروس الدقهلية.. قررت إنهاء حياتها بعد 3 أيام من الزواج

ضربة جوية في إثيوبيا.. وأديس أبابا تشتعل |تفاصيل

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

مآساة بدور .. عجبته فاتجوزها بمأذون وشهود مزورين

تطور خطير.. إثيوبيا تعلن عن هجمات تستهدف سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

افتتاح المعرض المؤقت "أرواح ممجده: تبجيل الأسلاف في مصر"

مصر للطيران تفتح مكتبا جديدا بالعاصمة القطرية الدوحة.. صور

هاني شاكر يكتب نهاية حسن شاكوش.. ونجم المهرجانات يتحدي: هانزل أغنيات جديدة

فيديو

بعد وفاة أحمد خليل .. عدد زيجاته وسر انفصاله عن سهير البابلي ووصية زوجته الألمانية

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

فيديو جراف.. من هى هدى قطب التي ذكرها وزير الخارجية الأمريكي

فيديو جراف| مش علشان الخمسة.. عمرو أديب يشكو الأهلي بسبب أبوتريكة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ