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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز إهداء ثواب صيام النوافل والسنن للمتوفى ؟

هل يجوز إهداء ثواب
هل يجوز إهداء ثواب صيام النوافل والسنن للمتوفى

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز وهب ثواب صيام الاثنين والخميس لشخص ميت؟”.

 

وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار  الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن ثواب هذه الأعمال “البدنية” كالصيام مثلا، اختلف فيها، فأكثر أهل العلم على أنه يجوز ذلك وينتفع به الميت، والبعض منع هذا.

 

وأضاف “العجمي” خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه طالما كانت المسألة خلافية فيجوز لك أن تلقد المذهب القائل بأنه يجوز لك ان تهدى ثواب بعض نوافلك أو ذكرك كالقرآن وغيره لمن شئت ممن مات.

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هل يجب التلفظ بالنية عند إهداء ثواب العمل الصالح للميت

قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن قراءة القرآن بنية إهداء ثوابه للميت، لا يتطلب الجهر بالتصريح والقول «إني وهبت مثل ثواب هذا العمل للميت»، مشيرًا إلى جواز إضمار النية في القلب.

 

وأوضح«عبدالسميع»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يشترط التلفظ بالنية عند إهداء ثواب قراءة القرآن للميت ؟ أن هبة الثواب بالقول أبلغ وأرجى للقبول؛ مفيدًابأنه يكون من باب الإلحاح في الدعاء والطلب بالرحمة والمغفرة وقبول الميت ورفع درجته.

 

إهداء ثواب قراءة القرآن للميت بـ 7 كلمات

من جانبه أوضح الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء، صيغة إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، منوهًا بأن مَنْ يرغب في إهداء ثواب قراءة القرآن للمتوفى أن يقول «اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأتُ لفلان».

 

وأكد «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ما صيغة دعاء ختم القرآن للميت؟»، أن اجتماع الناس على قراءةِ القرآن وخَتْمِهِ يصل إلى الميت، من خلال وهبه له بـ دعاء ختم القرآن للميت، ويصل الثواب للمتوفى سواء كان ذلك حال وفاته أو بعدها، في منزله أو في المسجد، عند القبر أو غيره.

 

ما ينفع الميت بعد موته.. 4 أعمال يصل ثوابها له

ما ينفع الميت بعد موته أمور كثيرة؛ فالميت يحتاج إلى المزيد من الحسنات والأجر والثواب، ولا يستطيع القيام بها سوى مَن بَعده؛ فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم:- «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثٍ: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

وفيما يلي أفضل ما ينفع الميت بعد موته من الأعمال التى يصل ثوابها له.

الإفتاء هل يجوز إهداء صيام عاشوراء للميت هل يجوز الصيام عن الميت من باب الصدقة هل يجوز إهداء ثواب الصيام للميت هل يجوز صيام الاثنين والخميس عن الميت هل يجوز صيام يوم عرفة عن الميت

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