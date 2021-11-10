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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنت أريد أن احتضنك.. درة تعلن وفاة جدتها بكلمات مؤثرة

درة
درة

أعلنت الفنانة درة - عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - خبر وفاة جدتها، بكلمات حزينة ومؤثرة. 

 

وكتبت درة في منشور لها: «كم تمنيت ان اراك، انظر لوجهك الجميل رغم الزمن والتجاعيد، كنت اريد ان احتضنك ولو لآخر مرة، استمع الى كلماتك الطيبة والحنينة.. مرة أخيرة يا أمي صوفي، لا اصدق! كنت أظن انك خالدة كجمالك.. كان نفسي أسمَّعك عزف البيانو بطريقتك ولو لمرة أخيرة .. كان نفسي أودعك وأشوف ضحكتك الحلوة ولو لو لو آخر مرة.. أحبك وأحزن بعمق.. لله يا جميلتي، لله، أو وداعا جدتي، رحمك الله .. الله يرحمها ويدخلها فسيح جنّاته». 

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أعمال درة 

من جهة أخرى، بدأت النجمة  درة تصوير فيلمها السينمائي الجديد "جدران" ، وهو من إنتاج شركة للمنتج cinepro - ياسر صلاح وعثمان أبو لبن - وينتمي  لنوعية أفلام الرعب، وقصة ياسر صلاح سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان، وإخراج محمد بركة، وتلعب فيه درة دور ليلى بطلة الفيلم ويشاركها البطولة كل من  نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم.

 

فيلم جدران هو التعامل الثالث لدرة مع الشركة المنتجة بعد مسلسل "صديق العمر" وفيلم "الكاهن" المتوقع عرضه في موسم الشتاء القادم. فيلم الكاهن بطولة درة وحسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب ومن تأليف محمد ناير و إخراج عثمان أبو لبن.

 

شخصية درة

وتلعب فيه درة دورين أولهما شخصية ليلى وهي نحاتة وتتكتم تفاصيل الشخصية الثانية. وتدور أحداث الفيلم بين الحاضر والماضي.

 

والجدير بالذكر ان  التحضيرات جارية لمسلسل " المشرحة" من بطولة درة  وسيتم عرضه عبر منصة شاهد  وينتمي لنوعية السايكو دراما ومن  انتاج المنتج اللبناني صادق الصباح.

 

درة كانت قد حققت نجاحا فنيا كبير هذا الموسم مع مسلسليها "بين السما والأرض" و"حكاية غالية" التي تصدرت التريند المصري والعربي طوال أيام عرضها.

 

أحدث أعمال درة

يذكر أن أحدث أعمال درة هي حكاية "غالية"، ضمن حكايات مسلسل "أول السطر"، هو اسم شخصية النجمة درة في العمل، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبدالله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل. 

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