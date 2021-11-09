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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من تونس.. درة وزوجها يتألقان في أحدث ظهور لهما

درة و زوجها
درة و زوجها

نشرت الفنانة التونسية درة زروق ، صورة جديدة  لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت “درة” في الصورة من تونس برفقة زوجها مما أثار إعجاب متابعيها.

 

أعمال درة

 

يذكر أن آخر أعمال درة هي حكاية "غالية"، ضمن حكايات مسلسل "أول السطر"، هو اسم شخصية النجمة درة في العمل، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبدالله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل .


وبدأت درة تصوير فيلمها السينمائي الجديد "جدران" ، من انتاج شركة للمنتج cinepro - ياسر صلاح وعثمان ابو لبن - وينتمي  لنوعية أفلام الرعب، و قصة ياسر صلاح سيناريو وحوار أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمد بركة وتلعب فيه درة دور ليلى بطلة الفيلم ويشاركها البطولة كل من  نيكولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم.


فيلم جدران هو التعامل الثالث لدرة مع الشركة المنتجة بعد مسلسل "صديق العمر" وفيلم "الكاهن" المتوقع عرضه في موسم الشتاء القادم.


فيلم الكاهن بطولة درة وحسين فهمي وجمال سليمان ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب ومن تأليف محمد ناير و إخراج عثمان أبو لبن. 

درة تونس سينما انستجرام الفن أحدث ظهور اعمال درة

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