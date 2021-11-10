فايزر تسعى لإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لجميع البالغين

أعلنت شركة "فايزر" أنها تقدم إلى السلطات الصحية الأمريكية طلبًا للترخيص بإعطاء جرعة ثالثة مُعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" إلى جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً.

ونشرت فايزر في أكتوبر الماضي، نتائج تجربة سريرية أجريت على 10 آلاف شخص وأظهرت أن الجرعة المعززة من لقاحها فعالة بنسبة 95.6% في الوقاية من الإصابة بأعراض المرض.

وبناءً على هذه الدراسة، طلبت فايزر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "أف دي إيه" تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ الممنوح للقاحها والذي يحصر حالياً إعطاء الجرعة الثالثة منه بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً وكذلك بالبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً، إذا ما كانوا يواجهون خطر الإصابة بأحد الأشكال الحادة من المرض أو معرضين لخطر الإصابة بالفيروس بسبب عملهم.

وسبق أن سمحت دول عد بإعطاء جرعة ثالثة معززة من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتعزيز مناعة أولئك الذين تم تلقيحهم والتي يبدو، وفقاً لبعض الدراسات، أنها تتضاءل بعد بضعة أشهر.

وفي أوروبا، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية في بداية أكتوبر من حيث المبدأ على إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح فايزر/بايونتيك لمن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، وتركت للدول الأعضاء في الاتحاد الحرية لأن يقرر كل منها على حدة الفئات السكانية المؤهلة للحصول على هذه الجرعة الثالثة.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد سمحت باستخدام الجرعات المعززة المضادة لـ"كوفيد-19" لغالبية البالغين بعد مرور مساحة زمنية كافية على تلقيهم الجرعتين الأساسيتين.

وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين يبلغون من العمر الـ 65 عامًا وما فوق، وحصلوا على لقاح "فايزر" أو"مودرنا" منذ 6 أشهر أو أكثر، فيجب عليهم تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح.