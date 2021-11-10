وزير التعليم يكشف حقيقة إضافة الكيمياء المبسطة والفيزياء الحديثة إلى منهج 4 ابتدائي

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما يقال بشأن أن الوزارة قررت إضافة الكيمياء المبسطة والفيزياء الحديثة لمنهج الصف الرابع الابتدائي الجديد.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولا معنى له.

وعبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استياءه الشديد من استمرار الحملات المنظمة والممنهجة على السوشيال ميديا التي تهدف لإثارة البلبلة لدى الطلاب وأولياء الأمور بأخبار مغلوطة.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لعلنا نفطن جميعا ان هناك من يحاول بشراسة اثارة البلبلة كل يوم بل كل ساعة بمثل هذه الاخبار التافهة والمغالطات الفادحة والكذب والافتراء.

وعلى جانب آخر، سبق أن نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورتين بعنوان أجمل ما قاله "اينشتاين" عن التعليم.

وتمثلت المقولات التي نشرها وزير التربية والتعليم على فيس بوك فيما يلي :