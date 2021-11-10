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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعادة فرض ارتداء الكمامة في مدارس فرنسا اعتبارا من الإثنين المقبل

صدى البلد

أعلنت وزارة التربية الوطنية في فرنسا إعادة فرض ارتداء الكمامة في مدارس البلاد، وذلك اعتبارا من يوم /الإثنين/ المقبل (15 نوفمبر الجاري).

وذكرت وزارة التربية الوطنية الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم /الأربعاء/ - أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة في جميع المدارس مرة أخرى وعلى جميع الطبلة المدارس، موضحة أنه تم فرض هذا القرار حتى الآن في 61 مقاطعة بالبلاد.

وأضافت القناة أن جميع المقاطعات في البلاد تنتقل إلى المستوى 2 من بروتوكول الصحة المطبق في المدارس باستثناء "جويانا"، أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، والتي هي بالفعل في المستوى 4 من البروتوكول.

وكان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" قد أعلن أمس /الثلاثاء/ خلال خطاب متلفز، أن هذا الإجراء يعد أمرا وقائيا عاما وسيطبق لحين إشعار آخر دون تحديد موعد زمني.

يذكر أن ارتفاع معدل الإصابة تسبب في تراجع التدابير المتخذة لتخفيف الإجراءات الصحية، بينما كانت 79 منطقة خالية من الكمامات في الفصول الدراسية.

يشار إلى أن فرنسا سجلت 12 ألفا و565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و334 ألفا و332 إصابة، والوفيات إلى 118 ألفا و970 حالة.

فرض ارتداء الكمامة مدارس فرنسا الأثنين المقبل

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