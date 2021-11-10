قطع المياه في الغردقة بسبب كسر في الخط الرئيسي

تعرض الخط الرئيسي المغذي لمدينتي رأس غارب والغردقة بمياه الشرب القادم من الكريمات للكسر ما أدى إلى توقف ضخ المياه بالخط بشكل مؤقت فيما بدأ فريق الطوارئ من المهندسين والفنيين بالشركة عمليات الإصلاح للخط لإعادة الضخ مرة أخرى.

وناشدت شركة مياه البحر الأحمر المواطنين ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وإعادة ضخ المياه مرة أخرى على خط المياه الرئيسى.

يذكر أن خط الكريمات الغردقة يضخ نحو 50 ألف متر مكعب من المياه يوميا لمدينتي رأس غارب والغردقة.

على الجانب الآخر، قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، بجولة تفقدية بمدينة الغردقة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية بالمدينة ، حيث شملت الجولة تفقد استراحة كبار الزوار بجوار النادي الإجتماعي ، والشاطئ العام رقم ٤ ، ميدان المحمدي حويدق ، الممشي السياحي ، وطريق المطار وشارع الكهف .

وخلال الجولة أكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بإستراحة كبار الزوار ، كما وجه بإزالة المبني القديم بالشاطئ العام رقم ٤ والذي يعوق أعمال التطوير بالممشي ، موجهاً بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من التطوير حتي يتم افتتاحه في القريب العاجل لخدمة أهالي المدينة .

و أصدر المحافظ تعليماته لمجلس مدينة الغردقة بالإهتمام بأعمال النظافة بميدان المحمدي حويدق ، مؤكدا على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالممشي السياحي حي يظهر بالشكل اللائق بالمدينة الساحلية أمام السائحين من مختلف الجنسيات ، كما وجه المحافظ أيضاً بسرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير بشارع الكهف وطريق المطار .

ومن ناحية أخري أكد المحافظ أن الهدف من جميع أعمال التطوير والتجميل هو تحسين الصورة البصرية لمدينة الغردقة و ظهورها بالشكل الجمالي اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية والعالمية .