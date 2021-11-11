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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب العالمى والدولار .. تفاصيل

صدى البلد

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% ليسجل 1846 دولار للأونصة، على الرغم من تراجعه في بداية تعاملات اليوم بنحو 0.5%.

 

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب 1.1% إلى 1851.40 دولار للأوقية.

 

ويتداول سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين في الأيام القليلة الماضية بعد تطمينات من بنوك مركزية رئيسية الأسبوع الماضي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة في الوقت الراهن وتمسك الفدرالي بوجهة نظره بأن التضخم مؤقت.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 24.51 دولار للأوقية. وقفز البلاتين 1.7% إلى 1076 دولار، والبلاديوم 1.1% إلى 2043 دولار.

الدولار يرتفع بعد صعود أكبر من المتوقع للتضخم بالولايات المتحدة

 

وارتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم الأربعاء بعد تراجعه في الأيام الثلاثة الماضية، عقب ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات  المتحدة لأعلى مستوى منذ 1990 فيما عزز المخاوف من أن يستمر التضخم لفترة أطول مما يتوقعه الفدرالي.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.34% إلى 94.292 نقطة بعدما وصل إلى 94.440 نقطة عقب صدور البيانات مباشرة.

 الين الياباني

وأمام الين الياباني، صعد الدولار من أدنى مستوياته منذ 11 أكتوبر ليجري تداوله مرتفعا 0.51% إلى 113.460 ين.

وهبط اليورو 0.36% إلى 1.1555 دولار، كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني 0.41% إلى 1.3505 دولار.

وقفز سعر عملة بتكوين المشفرة بعد صدور بيانات التضخم، وزادت 1.7% إلى 68150 دولارا، قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغ 68564.40 دولار الذي سجلته أمس الثلاثاء.

اسعار الذهب العقود الآجلة للذهب ارتفعت الفضة تحركات الدولار أمام العملات الين اليابانى سعر الدولار

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