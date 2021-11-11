الإنسان بيغلط عشان يتعلم وأنا اتعلمت.. عودة منة عرفة لزوجها

علقت الفنانة منة عرفة على عودتها لزوجها محمود المهدي بعد وقوع خلاف بينهم الأيام الماضية أدى إلى انفصالهما.

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وقالت منة عبر خاصية ستوري على حسابها بإنستجرام:"من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أى ست لحظة الانفصال وخراب البيت، الطلاق بيتهز له عرش الرحمن"



وتابعت:" اللي حصل كشف لنا ناس كتير كانوا بيمثلوا أنهم فرحانين لينا بس الحقيقي أنهم كانوا بيمثلوا وكانوا مستنيين أول مشكلة علشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي بس ربنا مش هينولها لكم، أرحمونا حرام عليكم".

وانتهى الخلاف الذي نشب منذ يومين بين الممثلة الشابة منة عرفة وزوجها محمود المهدي، وعادت علاقتهما مرة أخرى.

وقالت مصادر إن الخلاف بين منة عرفة ومحمود المهدي لم يكن محتدما وتدخل بعض الوسطاء للحل بين الثنائي وإنهاء المشكلة.

ولمزيد من التفاصيل حول عودة منة عرفة لزوجها شاهد الفيديو التالي..