قاعدة بيانات قومية.. 6 مطالب برلمانية عاجلة لمواجهة كارثة أطفال الشوارع

حذر النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى، من تفاقم ظاهرة أطفال الشوارع والأرصفة، مؤكدًا أن انتشار الأطفال فى الميادين وأسفل الكبارى والمواقف العامة دون مأوى أو تعليم أو رعاية صحية يمثل خطرًا حقيقيًا يهدد الأمن الاجتماعى، ويُنذر بتحول الظاهرة إلى أزمة مجتمعية وإنسانية متفاقمة إذا لم يتم التعامل معها بشكل عاجل وحاسم.

وقال أباظة إن ما تشهده الشوارع من تزايد ملحوظ فى أعداد الأطفال المشردين يعكس خللاً واضحًا فى التنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطفال يمثلون طاقة بشرية مهدرة، وقد يتحولون إلى ضحايا للاستغلال أو أدوات فى يد الجريمة المنظمة إذا لم تتدخل الدولة بشكل سريع ومنظم.

وطالب النائب الحكومة باتخاذ 6 إجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، وهى:

أولًا: إعداد قاعدة بيانات قومية دقيقة ومحدثة لحصر أعداد أطفال الشوارع وتوزيعهم الجغرافى.

ثانيًا: التوسع الفورى فى إنشاء وتطوير دور الرعاية وزيادة طاقتها الاستيعابية وتوفير كوادر مؤهلة لإدارتها.

ثالثًا: إطلاق وحدات تدخل سريع متنقلة تعمل على مدار الساعة لإنقاذ الأطفال من الشارع وتقديم الدعم الفورى لهم.

رابعًا: تفعيل برامج التعليم البديل والتدريب المهنى وربطها بسوق العمل لضمان دمج الأطفال فى المجتمع.

خامسًا: تشديد الرقابة على ظاهرة استغلال الأطفال فى التسول والعمل غير القانونى مع تغليظ العقوبات على المتورطين.

سادسًا: تقديم دعم مباشر للأسر الفقيرة والأسر البديلة الكافلة لمنع تسرب الأطفال إلى الشارع من الأساس.

وشدد النائب أحمد فؤاد أباظة على أن التعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع لا يجب أن يكون موسميًا أو محدودًا، بل يتطلب خطة وطنية متكاملة بجدول زمنى واضح ومحدد، تشارك فيها جميع الوزارات والجهات المعنية، مع متابعة دورية لقياس النتائج وتحقيق الأهداف.

وأضاف: “إن أطفال الشوارع ليسوا أرقامًا فى تقارير رسمية، بل هم مستقبل وطن بأكمله، وإذا تركناهم فريسة للشارع فنحن نصنع بأيدينا أزمة أكبر فى الغد، فالوطن الذى يحلم بالتنمية لا يمكن أن يترك أبناءه ينامون على الأرصفة، فإما أن ننقذهم اليوم، أو نتحمل جميعًا ثمن الإهمال غدًا”.