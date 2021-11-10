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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القنصل السعودي يبحث تعزيز التعاون مع نظيره الروسي في الإسكندرية

القنصل السعودي في
القنصل السعودي في زيارة لقنصلية روسيا الاتحادية

بحث مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية مع كارن فاسيليان القنصل العام لروسيا الاتحادية، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وخلال لقاء بمقر القنصلية الروسية في الإسكندرية، هنأ فاسيليان القنصل السعودي بوصوله الاسكندرية وتوليه مهامه قنصلا عاما لبلاده متمنيا له التوفيق في مهامه.

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وتناول الطرفان العلاقات السعودية الروسية والتي تمتد لما يقارب المائة عام حيث كانت روسيا أول دولة غير عربية تعترف بالمملكة العربية السعودية في العام 1926.

وتشهد القنصلية السعودية في الإسكندرية نشاطًا مكثفًا منذ تولي قام مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية مهام منصبه في 5 سبتمبر 2021.

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