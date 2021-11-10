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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء القائمة الحمراء.. إجراءات بحرينية جديدة لدخول المملكة

البحرين
البحرين

أعلنت شؤون الطيران المدني البحريني عن  تحديث إجراءات الدخول لمملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي بدءًا من يوم الأحد القادم ، وذلك بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) وموافقة اللجنة التنسيقية.

وأوضحت شؤون  الطيران البحريني أنه تقرر :

1-إلغاء نظام قائمة الدول الحمراء .
2- تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين غير المتطعمين القادمين إلى مملكة البحرين في أماكن السكن أو الإقامة، مع إلغاء إلزامية الحجر الصحي الاحترازي في الأماكن المرخصة.

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ولفتت شئون الطيران المدني إلى الاستمرار في الإجراءات الصحية الاحترازية المعمول بها حالياً،وأنه يمكن الاطلاع على إجراءات الدخول لمملكة البحرين من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة البحرينية. 

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