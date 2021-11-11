النواب يناقش المادة 17 من مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات.. الأسبوع المقبل

تشهد الجلسات العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة.

حيث يستكمل المجلس مناقشة المادة (17) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

هذا وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.