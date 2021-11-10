نشرة أخبار العالم.. تطورات خطيرة في إثيوبيا.. وخسارة فادحة لآبي أحمد.. وتصريحات مهمة حول سد النهضة

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الأربعاء العديد من الموضوعات المهمة على كافة الأصعدة وتصدر ذلك:
الصحة العالمية تحذر من تفشي الحصبة في العالم
الجزائر: تبون لن يشارك بمؤتمر حول ليبيا في فرنسا
وزير خارجية أمريكا: إثيوبيا تنزلق نحو المجهول
أبي أحمد ينهار.. قوات تيجراي تعلن عن انتصارها في إثيوبيا
بعد وقف منح تأشيرات للبنانيين.. هذه الفئات مسموح لها دخول الكويت
تصريحات هامة من وزير الخارجية حول مفاوضات سد النهضة
مجرمو حرب.. إسرائيل تتحرك ضد إثيوبيا |تفاصيل
دولة عربية تطرد وافدين لديها لهذا السبب
ضربات جوية وهجمات تستهدف سد النهضة.. تعرف على تطورات الأوضاع في إثيوبيا