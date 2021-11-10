وزير خارجية أمريكا: إثيوبيا تنزلق نحو المجهول

قال وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن أطراف الأزمة في إثيوبيا يدركون خطر الانزلاق إلى المجهول.

وأضاف "بلينكن"، "الحل لا يزال متاحا".

وبسبب اشتعال الصراع المسلح، دعت وزارة خارجية ألمانيا، اليوم الأربعاء، رعاياها إلى سرعة مغادرة إثيوبيا بسبب تصاعد أعمال العنف، واقتراب قوات تيجراي وجيش تحرير أورومو من اقتحام العاصمة أديس أبابا.

وفي وقت سابق من اليوم، حملت الأمم المتحدة، حكومة أبي أحمد المسؤولية عن احتجاز عشرات السائقين المتعاقدين مع المنظمة، على خلفية تصعيد النزاع المسلح في إثيوبيا.

ووفقا لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن السلطات الإثيوبية احتجزت 72 سائقا يعملون لصالح برنامج الغذاء العالمي في مدينة سيميرا شمال البلاد الواقعة على الطريق الوحيد المؤدي إلى إقليم تيجراي المضطرب الذي يواجه خطر المجاعة.