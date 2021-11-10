عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية أمريكا: إثيوبيا تنزلق نحو المجهول

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن أطراف الأزمة في إثيوبيا يدركون خطر الانزلاق إلى المجهول.

وأضاف "بلينكن"، "الحل لا يزال متاحا".

وبسبب اشتعال الصراع المسلح، دعت وزارة خارجية ألمانيا، اليوم الأربعاء، رعاياها إلى سرعة مغادرة إثيوبيا بسبب تصاعد أعمال العنف، واقتراب قوات تيجراي وجيش تحرير أورومو من اقتحام العاصمة أديس أبابا.

أبي أحمد ينهار.. قوات تيجراي تعلن عن انتصارها في إثيوبيا

بعد اشتعال الصراع المسلح .. ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة إثيوبيا فورا

وفي وقت سابق من اليوم، حملت الأمم المتحدة، حكومة أبي أحمد المسؤولية عن احتجاز عشرات السائقين المتعاقدين مع المنظمة، على خلفية تصعيد النزاع المسلح في إثيوبيا.

ووفقا لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن السلطات الإثيوبية احتجزت 72 سائقا يعملون لصالح برنامج الغذاء العالمي في مدينة سيميرا شمال البلاد الواقعة على الطريق الوحيد المؤدي إلى إقليم تيجراي المضطرب الذي يواجه خطر المجاعة.

أمريكا اثيوبيا المانيا الأمم المتحدة قوات تيجراي أبي أحمد اخبار اثيوبيا انتوني بلينكن

موضوعات متعلقة

أبي أحمد ينهار.. قوات تيجراي تعلن عن انتصارها في إثيوبيا

إسرائيل تتوقع سلالة فتاكة لفيروس كورونا وتستعد لمواجهتها

حرب تلوح في الأفق.. عمليات عسكرية لـ الجيش الأمريكي علي حدود روسيا

بعد اشتعال الصراع المسلح .. ألمانيا تدعو رعاياها لمغادرة إثيوبيا فورا

الصين تعلن عن اتفاق تاريخي جديد مع الولايات المتحدة

هروب سفيرة إسرائيل من مؤتمر صحفي في لندن .. تفاصيل

خيار سيادي .. فرنسا تعلق على زيارة وزير خارجية الإمارات لـ سوريا

التحالف العربي يكشف حقيقة انسحاب السعودية من جنوب اليمن

ترشيحاتنا

الإعلان عن تنفيذ المشروع.. رسوم وشروط ترخيص عربات الطعام وفقا للقانون

الأعلى منذ 1990.. ارتفاع قياسي في أسعار السلع بالولايات المتحدة الأمريكية

"الرياضة" تستجيب.. تعيين زوجة الراحل علاء علي وصرف معاش شهري

حكم إعطاء زكاة المال للأخ الفقير.. أمين الفتوى يوضح

أحمد موسى يعرض تقريرًا لطفلة تعانى مرضًا نادرًا .. فيديو

تعرضها للخطر.. روسيا توجه اتهاما خطيرا إلي الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احذر .. عادة منتشرة تبطل صلاتك وتدخلك نار جهنم

انتبهي للأعراض .. فيروس يضرب الأطفال بقوة ويصيب القصبات الهوائية

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

الحكومة تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

أبي أحمد ينهار.. قوات تيجراي تعلن عن انتصارها في إثيوبيا

الوجبات بتتحضّر في الحمام ..ضبط 250 كيلو دواجن فاسدة بمطعم شهير بطنطا..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوديب في حياة الشحرورة.. شقيق صباح يقتل والدته وعشيقها ويهرب للبرازيل

ضبط 16 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة بميناء سفاجا البحري

السيدة انتصار السيسي تتابع قافلة حياة كريمة بقرية شما بالمنوفية

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

فيديو

يشكك في تقرير الطب الشرعي.. رامي صبري: حق أخويا مش هيروح هدر

فيديوجراف.. لقاء الخميسي: مسلسل "حتة من القمر" أخذ الكثير من طاقتي

ولى العهد الأردني يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوي

نائب تكساس يحدد شروط الانفصال عن الولايات المتحدة الأمريكية.. ما القصة؟ فيديو

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

اﻟﻤﺰﻳﺪ