جمال ياقوت: التسجيل للعقارات وفقا للتعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري ستتم خلال 30 يوما.. فيديو

قال جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، إن الهدف من التعديلات الجديدة في قانون الشهر العقاري هو تيسير إجراءات التسجيل علي المواطنين، مؤكدا انه تم إتاحة ميزة جديدة وهي تسجل رغم عدم وجود تسلسل ملكية ويكفي للتسجيل وجود الحلقة الأخيرة .

واضاف جمال يقوت خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور " ، إن تسجيل العقارات وفقا للتعديلات الجديدة سيتم العمل بها خلال 30 يوم.

واوضح جمال يقوت ، أن هذه التشريعات من اهم التشريعات التي تم الموافقة عليها وهي تهم المجتمع المصري ومنها تنظيم الشهر العقاري وقانون الضريبة علي الدخل وهي ضريبة التصرفات العقارية .