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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

6.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في أكتوبر الماضي

صدى البلد

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يساعد فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام فى استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، أفرجت عن مشمول 10 آلاف و400 شهادة جمركية وارد نهائى، خلال شهر أكتوبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: الخيوط والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، والذرة، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت مليارًا و840 مليونًا و919 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 4 مليارات و956 مليونًا و293 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت خلال شهر أكتوبر الماضى، بتصدير مشمول 4775 بيانًا جمركيًا صادر بمختلف النظم الجمركية، بقيمة إجمالية ٢٤ مليارًا و٦٣ مليونًا و20 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أكتوبر الماضى، بلغت نحو 6 مليارات و802 مليون و339 ألف جنيه.
 

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