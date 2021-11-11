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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

 

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

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إزالة 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى البحيرة

 

في نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية  لمراكز بدر وحوش عيسي و دمنهور ووادي النطرون عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة بلغت 1498 م٢ عبارة عن الآتي:-

-  إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص عبارة عن مزرعة دواجن مكتملة البناء بمساحة 960 م٢ خارج الحيز بنطاق وحدة أبو بكر الصديق  ببدر.

-  تنفيذ حالة إزالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 238 م٢ بقرية البردويل بحوش عيسى

- إيقاف أعمال مخالفة على مساحة 180 م بقرية سنهور بدمنهور.

- ︎إزالة حالة تعدي في المهد على أملاك الدولة عبارة عن سور مبني من الطوب البلوك بطول 120م بقرية بنى سلامة بوادي النطرون.

البحيرة إزالة التعديات تعديات وإيقاف البناء المخالف البناء المخالف الأراضى الزراعية محافظ البحيرة

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