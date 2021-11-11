إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

إزالة 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية فى البحيرة

في نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز بدر وحوش عيسي و دمنهور ووادي النطرون عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة بلغت 1498 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص عبارة عن مزرعة دواجن مكتملة البناء بمساحة 960 م٢ خارج الحيز بنطاق وحدة أبو بكر الصديق ببدر.

- تنفيذ حالة إزالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 238 م٢ بقرية البردويل بحوش عيسى

- إيقاف أعمال مخالفة على مساحة 180 م بقرية سنهور بدمنهور.

- ︎إزالة حالة تعدي في المهد على أملاك الدولة عبارة عن سور مبني من الطوب البلوك بطول 120م بقرية بنى سلامة بوادي النطرون.