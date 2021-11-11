"الزراعيين": انطلاق انتخابات اختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة 30 يناير

أعلن مجلس نقابة المهن الزراعية، في اجتماعه، فتح باب الترشح للانتخابات النقابة العامة علي جميع المستويات بالمحافظات بالجمهورية اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 نوفمبر الحالى وحتي الخميس الموافق 25 نوفمبر على أن يجرى التصويت على الانتخابات 30 يناير 2022.

صرح بذلك الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الحالي، مطالبا أعضاء النقابة بالقاهرة والمحافظات بسرعة سداد اشتراكات النقابة بمقر النقابة العامة وفروعها، حتى يتسني لهم المشاركة في العملية الانتخابية.

وأوضح «خليفة»، أنه تجرى الانتخابات لاختيار النقيب العام ومجلس إدارة النقابة العامة ونقباء الفروع مجالس الفروع والجمعيات العمومية بالفروع وذلك بإشراف قضائي كامل من بدء عملية تلقي طلبات الترشح وحتي إعلان النتائج النهائية من خلال هيئة قضايا الدولة الجهة القضائية المشرفة علي العملية الانتخابية.