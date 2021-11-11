5 من أفضل ميزات واتساب المخفية التي يجب أن تعرفها

تمكن واتساب WhatsApp، من البقاء تطبيق المراسلة الأول والأكثر استخدام على مستوى العالم، بفضل معظم الميزات المتطورة التي يعلمها جميع المستخدمين لعل من أبرزها مكالمات الفيديو الجماعية.

وبحسب ما ذكره موقع "lifehacker"، يضم تطبيق التراسل الأشهر بعض المزايا المخفية أسفل القوائم والإعدادات، حيث لا يزال واتساب يحوى العديد من المميزات الصغيرة المخفية التي قد لا تكون على دراية بها حتى الآن، إذ ستتيح لك هذه الميزات التحكم في خصوصيتك، وتفريغ البعض من مساحة التخزين والمزيد.



1. ميزة تجعل الرسائل القديمة تختفي تلقائيا:

أضاف واتساب ميزة على تنظيف المجموعات والمحادثات المكتظة بالرسائل، حيث ستتمكن باستخدام ميزة “الرسائل المختفية” حذف جميع الرسائل والوسائط تلقائيا بعد سبعة أيام، لتمكين الميزة، انتقل إلى المجموعة أو المحادثة الفردية، وانقر فوق الاسم أعلى نافذة الدردشة، ومن صفحة الإعدادات الخاصة بالدردشة، اختر ميزة “Disappearing Messages”،ثم انقر على زر “تشغيل”.



2. ميزة إرسال صور مختفية بنمط سناب شات:



يحتوي واتساب على ميزة لإرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد مشاهدتها مباشرة، مثل خاصية سناب شات Snapchat، فعند محاولة إرسال صورة أو مقطع فيديو عبر خدمة الدردشة، سترى رمز (1) صغيرا مع دائرة حوله بجوار زر الإرسال، انقر عليه لجعل الوسائط المرسلة تختفي فورا مشاهدة المستلم لها.



3. ميزة تمنع حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيا:



يحفظ واتساب تلقائيا جميع الصور ومقاطع الفيديو في معرض الهاتف، مما يعني أن مساحة تخزين هاتفك ستمتلئ بسرعة، ولحسن الحظ، يمكنك استخدم ميزة واتساب التي تعمل على منع حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيا، ولتمكنينها على هواتف آيفون: انتقل إلى إعدادات واتساب Settings> ثم انقر على خيار الدردشات Chat> ثم قم بإيقاف تمكين الزر بجوار خيار Save to Camera Roll لتعطيل الميزة.

وعلى الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد: افتح تطبيق واتساب> ثم انتقل إلى إعدادات التطبيق> ثم انقر على خيار استخدام البيانات والتخزين> ومن قسم التنزيل التلقائي للوسائط> انتقل إلى من خلال خياري “عند استخدام بيانات الجوال” و “عند استخدام اتصال الواي فاي”، في كلا القسمين، عطل إعداد “الصور” و “الصوت” و “الفيديو” و “المستندات”.



4. ميزة مخصصة لتنسيق النص:



يملك تطبيق واتساب طريقة سرية لتنسيق النص، حيث يمكنك تنسيق نص مثل غامق ومائل والمزيد، كل ما عليك فعله إضافة المعدلات التالية إلى النص قبل إرساله :

الشرطة السفلية (_): لكتابة الخط مائل.

النجمة (*): لإظهار النص بلون غامق.

تيلدا (~): لجعل النص يتوسطه خط.

5. ميزة حفظ الرسائل المهمة:

تحتوي بعض الرسائل على معلومات مهمة جدا بحيث لا يمكن فقدها، مثل حجز الفندق أو رسالة تحمل عنوان من جهات اتصالك وهكذا، يضم واتساب ميزة لا يعلمها الكثيرين، تسمى النجمة Star تتيح لك حفظ في تبويب خاص بالتطبيق، ثم العثور عليها بسهولة ضمن قسم يسمى “الرسائل المميزة بنجمة” في إعدادات واتساب، ولتمييز رسالة بنجمة، انقر مع الاستمرار على الرسالة المراد حفظها واضغط على خيار "نجمة" أعلى نافذة الدردشة.

