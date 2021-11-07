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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لن تفوتك أي مكالمة مع ميزة واتساب الجديدة| اعرف كيف تستخدمها

واتساب
واتساب

أضاف تطبيق واتساب WhatsApp، تحديث جديد يقدم لمستخدمي خدمة الدردشة العالمية زرا خاصا يجعل الانضمام إلى المكالمة أسهل كثيرا، ويتيح لهم الزر الانضمام إلى المكالمات الفائتة في أي وقت للمشاركة في أي مكالمة واردة على التطبيق سواء مرئية أو صوتية دون تفويتها.

وبحسب ما ذكره موقع "hindustantimes"، في حال فاتتك مكالمة جماعية واردة على مجموعات واتساب، سيسمح لك زر "الانضمام" الجديد من الدردشة بالاتصال بمكالمة الفيديو الجارية، وفي السابق، إذا فاتتك مكالمة، لم يكن مسموحا لك بالانضمام إلى المكالمة الجارية.

 

 

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وعندما تقرر مجموعتك إجراء مكالمة فيديو جماعية تحتاج إلى التنسيق أولا مع جميع المشاركين بالمجموعة وإعلامهم بوقت وتاريخ إجراء المكالمة أولا، ولكن زر "الانضمام"  يعمل على حل هذه المشكلة على واتساب.

وتتيح ميزة الاتصال في واتساب لثمانية أشخاص في أي وقت واحد إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو كحد أقصى، في حين يمكن أن تستوعب غرف ماسنجر روومز ما يصل إلى 50 مشاركا في المكالمة الواحدة.

كيف تنضم إلى مكالمة فيديو جارية على واتساب؟

بمجرد أن تفوتك مكالمة واردة، سيظهر زر "انضمام Join" أعلى نافذة الدردشة في أي مكالمة جماعية قد تكون جارية في الوقت الحالي بالمجموعة المشارك فيها، ومع ميزة الانضمام إلى المكالمات الفائتة سيكون لديك زرين "انضمام" أو "تجاهل"، ويمكنك النقر فوق الزر انضمام والمشاركة  في المكالمة الجماعية، أو النقر على زر رفض لتجاهل المكالمة نهائيا.

وإلى جانب زر الانضمام الجديد للمكالمات الجماعية، طرح واتساب  نغمة رنين جديدة للمكالمات الجماعية، لجعل نغمة رنين مكالماتك مميزة عن مكالمتك الهاتفية أو مكالمات التطبيقات الأخرى مثل FaceTime و Google Duo وما إلى ذلك.


وفي الآونة الأخيرة، قام واتساب بتحديث ميزاته الحالية، بما في ذلك محرر الصور، والذي سيتم استخدامه الآن على إصدار الويب من التطبيق، حيث ستتمكن من تحرير الصور التي ترسلها عبر جهاز الكمبيوتر قبل إرسالها، واقتصاصها وإجراء تغييرات أساسية عليها، وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت ميزة معاينة الرابط وميزة اقتراح الملصقات أقوى مع التحديثات الأخيرة التي أجرتها شركة “ميتا” المالكة للتطبيق على خاصية مشاركة الرسائل.

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