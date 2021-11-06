واتسآب يطلق 3 تحديثات جديدة تسهل طريقة الدردشة

أعلن تطبيق المراسلة الشهير واتسآب WhatsApp، إضافة ثلاثة تحديثات جديدة لنظامه الأساسي، اثنان منها متاحان لتطبيق الهاتف المحمول، في حين أن التحديث الثالث تابع لإصدار سطح المكتب.

وظائف جديدة لتطبيق واتسآب



وبحسب ما ذكره موقع "entrepreneur"، أثر الانهيار الأخير في واتسآب على المستخدمين حول العالم، وكان هذا الحدث بمثابة ضربة خطيرة لشعبية التطبيق وقيمته في السوق، ومع ذلك، قرر تطبيق المراسلة بهدف تجنب هجرة المستخدمين إلى منصات أخرى،إطلاق وظائف جديدة تعمل على تحديث تجربة المراسلة للمستخدمين.



1. طريقة عرض الروابط المشاركة:



عند مشاركة رابط مع إحدى جهات الاتصال الخاصة بك على واتسآب، ستعمل معاينة موقع الويب صورة أكبر وعنوانا أكبر يسهل على المستلم فهم المعلومات المشتركة قبل النقر الرابط.

2. اقتراح ملصقات مناسبة للدردشة:

أضاف تحديث واتسآب لمستخدمي نسخة الويب، ميزة جديدة توفر للمستخدمين مجموعة اقتراحات لملصقات مناسبة لما يكتبه المستخدم، حيث يظهر للمستخدم عند كتابة كلمات محددة إلى يسار مستطيل الكتابة علامة الملصقات، وبالنقر عليها يظهر للمستخدم ملصقات مقترحة تعبر عما يكتبه.

3. أدوات مخصصة لتحرير الصور:

يقدم واتسآب أدوات مخصصة لتحرير الصور داخل التطبيق، وتوفر مجموعة الأدوات عند إرسال صور للآخرين طريقة سهلة لتعديل وتحرير الصور قبل إرسالها للآخرين، من بينها قص الصور، والكتابة عليها وإضافة رموز تعبيرية.