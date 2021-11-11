أهالى الفيوم يودعون القمص رويس عدلى راعى كنيسة الشهيد مار جرجس

ودع أهالى محافظة الفيوم واحد من رجال الكنيسة المخلصين بمحافظة الفيوم بعد صراع مرير مع المرض وكذلك مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم، القمص رويس عدلي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس أكبر كنائس محافظة الفيوم ، حيث أقيمت صلاة الجنازة علي جثمانه بمقر الكنيسة بشارع البوسته بمدينة الفيوم .

ونعت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمحافظة الفيوم وفاة القمص رويس عدلي، راعي كنيسة الشهيد العظيم بعد رحلة رعاية استمرت 31 عاما في الخدمة بالكنيسة، بعد صراع مرير مع المرض.

كما نعى نيافة الحبر الجليل الأنبا إبرام، مطران محافظة الفيوم ورئيس أديرتها، ومجمع الآباء الكهنة، ومجمع الآباء الرهبان بدير القديس مكاريوس السكندري بالفيوم (تحت التأسيس)، والشمامسة، والمكرسات، والخدام والخادمات، ومعهد الأرشيذياكون حبيب جرجس والبابا شنودة الثالث للعلوم اللاهوتية، والكنيسة ومعهد أرسينوي للموسيقى والألحان الكنسية، ومدارس القديس الأنبا إبرام للغات، ولجان الكنائس، ومجالس إدارات الجمعيات القبطية الأرثوذكسية، وجموع الشعب القبطي بالفيوم، نياحة القمص رويس.

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