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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مساعد وزير الخارجية يُسلم مُستحقات مالية لورثة أحد المواطنين المتوفين في الخارج

مساعد وزيرالخارجية
مساعد وزيرالخارجية يُسلم مُستحقات مالية لورثة أحد المواطنيين

نجحت قنصلية جمهورية مصر العربية في جدة في التوصل إلى حل ودي مع إحدى المؤسسات لسداد مستحقات مواطن مصري كان يعمل بالمؤسسة وتوفى في جدة؛ حيث دعا السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج نجل المتوفى وكيلاً عن ورثة المرحوم لتسليمه الشيك الوارد من المؤسسة، في إطار متابعة وزارة الخارجية لأحوال المصريين في الخارج. 
 

وأوضح السفير صلاح الدين عبد الصادق، خلال استقباله للمواطن، أن وزارة الخارجية لا تألو جهداً في رعاية مصالح المواطنين المصريين في الخارج، مشيداً بتعاون سلطات المملكة العربية السعودية واستجابتها للطلبات الواردة إليها بشأن مصالح ومستحقات المواطنين المصريين. 
 

ومن جانبه، أعرب نجل المواطن الذي حضر إلى مقر الوزارة عن شكره وذويه للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والقنصلية العامة في جدة للحصول على مستحقاتهم المالية.

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