رسميا.. تحديد موعد بداية الدورى الإنجليزى فى الموسم الجديد ونهايته

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم الخميس، عن مواعيد الموسم الجديد حيث ينطلق يوم 6 أغسطس من عام 2022.

وكشفت رابطة البريميرليج أن المسابقة سوف تتوقف بعد الجولة السادسة عشر، بداية من يوم 13 نوفمبر، من أجل إنضمام اللاعبين إلى منتخبات بلادهم استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وتعود المنافسات بداية من يوم 26 ديسمبر بمواجهات جولة البوكسينج داى، وستقام الجولة الأخيرة من الموسم المقبل يوم 28 مايو 2023 ، حيث ستنطلق جميع المباريات في وقت واحد كالمعتاد.

وفي سياقا متصل، وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي، عن فوز النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر الماضي.

وذكرت رابطة اللاعبين المحترفين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن محمد صلاح هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الماضي “بتصويت الجماهير”.

يذكر أن محمد صلاح حصد، اليوم، الخميس، أيضا، جائزة هدف الشهر داخل الريدز عن شهر اكتوبر المنقضي وذلك عن هدفه في شباك مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.